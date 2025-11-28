Nasry Asfura contesta a decisión de Trump en indultar a Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- El último candidato presidencial en reaccionar al indulto anunciado por Donald Trump hacia Juan Orlando Hernández fue Nasry Asfura, del Partido Nacional. "Papi a la orden", a quien apoya el presidente de Estados Unidos, fue del criterio que esta es una decisión del jefe de Estado estadounidense.

Al mismo tiempo, consideró que el perdón ejecutivo es un alivio para la familia de Juan Orlando Hernández y esto les dará tranquilidad tras su extradición en el primer trimestre de 2022. "El indulto es una potestad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por la familia, el indulto deja atrás sus tristezas y les permite recuperar la tranquilidad y la felicidad que se merecen", dijo.

Nasry Asfura se unió a otros líderes del Partido Nacional en reaccionar al indulto hacia Juan Orlando Hernández. Uno de los primeros fue el jefe de bancada, Tomás Zambrano, quien apuntó que "todos vimos el juicio y nunca salió un video, una transferencia, correos electrónicos, ninguna prueba que podría señalar su culpabilidad y es una decisión del presidente de Estados Unidos".

Mensaje íntegro de Donald Trump

Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea. Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras.