Congresista de EE UU critica decisión de Donald Trump en indultar a Juan Orlando Hernández

Joaquín Castro, del Partido Demócrata, recordó que Juan Orlando Hernández fue responsable de la muerte de innumerables ciudadanos estadounidenses

  • 28 de noviembre de 2025 a las 20:01

Washington, EE UU.- La decisión de Donald Trump en indultar al expresidente Juan Orlando Hernández también fue criticada en el Congreso de Estados Unidos.

Así lo hizo saber el congresista Joaquín Castro, del Partido Demócrata, quien recordó que Hernández fue sentenciado en Estados Unidos por conspirar para traficar cocaína a ese país.

Donald Trump anuncia indulto al expresidente Juan Orlando Hernández

El político rememoró que JOH fue responsable de la muerte de innumerables ciudadanos estadounidenses al participar en el tráfico de drogas y no entiende por qué será perdonado.

"Juan Orlando Hernández fue condenado por un jurado por conspirar para traficar 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos. El Departamento de Justicia estimó que esto representa 4,500 millones de dosis de cocaína y que estaba ‘en el centro de una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo’", dijo.

Finalmente cuestionó el combate al tráfico de drogas que está haciendo Donald Trump con la decisión del indulto a Hernández Alvarado.

"Es responsable (Juan Orlando Hernández) de la muerte de innumerables ciudadanos estadounidenses y ahora será indultado por Donald Trump. No me digan que Donald Trump está matando gente en barcos en el Caribe para detener el narcotráfico".

Joaquín Castro ha sido parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por Texas desde 2013.

Así reaccionó Juan Orlando Hernández tras darse cuenta del indulto anunciado por Donald Trump

A las 3:28 PM de este 28 de noviembre, Donald Trump escribió en su red social Truth que "otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández".

Asimismo, pidió nuevamente que la población en Honduras votar por el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura.

Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

