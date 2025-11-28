Congresista de EE UU critica decisión de Donald Trump en indultar a Juan Orlando Hernández

Washington, EE UU.- La decisión de Donald Trump en indultar al expresidente Juan Orlando Hernández también fue criticada en el Congreso de Estados Unidos.

Así lo hizo saber el congresista Joaquín Castro , del Partido Demócrata , quien recordó que Hernández fue sentenciado en Estados Unidos por conspirar para traficar cocaína a ese país.

El político rememoró que JOH fue responsable de la muerte de innumerables ciudadanos estadounidenses al participar en el tráfico de drogas y no entiende por qué será perdonado.

"Juan Orlando Hernández fue condenado por un jurado por conspirar para traficar 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos. El Departamento de Justicia estimó que esto representa 4,500 millones de dosis de cocaína y que estaba ‘en el centro de una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo’", dijo.

Finalmente cuestionó el combate al tráfico de drogas que está haciendo Donald Trump con la decisión del indulto a Hernández Alvarado.