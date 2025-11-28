Congresista de EE UU critica decisión de Donald Trump en indultar a Juan Orlando Hernández

Washington, EE UU.- La decisión de Donald Trump en indultar al expresidente Juan Orlando Hernández también fue criticada en el Congreso de Estados Unidos.
Así lo hizo saber el congresista Joaquín Castro, del Partido Demócrata, quien recordó que Hernández fue sentenciado en Estados Unidos por conspirar para traficar cocaína a ese país.
El político rememoró que JOH fue responsable de la muerte de innumerables ciudadanos estadounidenses al participar en el tráfico de drogas y no entiende por qué será perdonado.
"Juan Orlando Hernández fue condenado por un jurado por conspirar para traficar 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos. El Departamento de Justicia estimó que esto representa 4,500 millones de dosis de cocaína y que estaba ‘en el centro de una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo’", dijo.
Finalmente cuestionó el combate al tráfico de drogas que está haciendo Donald Trump con la decisión del indulto a Hernández Alvarado.
"Es responsable (Juan Orlando Hernández) de la muerte de innumerables ciudadanos estadounidenses y ahora será indultado por Donald Trump. No me digan que Donald Trump está matando gente en barcos en el Caribe para detener el narcotráfico".
Joaquín Castro ha sido parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por Texas desde 2013.
A las 3:28 PM de este 28 de noviembre, Donald Trump escribió en su red social Truth que "otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández".
Asimismo, pidió nuevamente que la población en Honduras votar por el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura.