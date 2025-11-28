Ebal Díaz tras anuncio de indulto de Trump a Juan Orlando Hernández: "Siempre fue inocente"

Tegucigalpa, Honduras.- El exministro de la Presidencia, Ebal Díaz, se sumó a las diversas reacciones del anuncio de indulto hacia el expresidente Juan Orlando Hernández por parte Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Díaz, quien huyó a Nicaragua tras no enfrentar un proceso judicial en Honduras, aseguró que Juan Orlando Hernández siempre fue inocente.
Al mismo tiempo, puntualizó que el Partido Nacional no ha sido un narcopartido.
"¡Se hace justicia! Juan Orlando Hernández siempre fue y es INOCENTE! Y el Partido Nacional de Honduras NUNCA fue Narco Partido!", aseveró.
El indulto presidencial es una facultad del Poder Ejecutivo de una nación para perdonar, total o parcialmente, una pena impuesta por una sentencia firme, es decir, una resolución judicial definitiva.
Este acto de clemencia puede extinguir la responsabilidad penal y es concedido por el presidente de la República, en este caso Donald Trump. Aunque el indulto exime de la pena, no necesariamente borra la culpabilidad.
Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y posesión de armas de fuego en una corte de Nueva York, Estados Unidos.
La sentencia fue emitida el 26 de junio de 2024 por el juez Kevin Castel en el circuito del Distrito Sur de Nueva York.