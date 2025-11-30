"Que Dios cuide la voluntad del pueblo": Salvador Nasralla se pronuncia tras inicio del escrutinio

Tegucigalpa, Honduras.- A minutos de que las Juntas Receptoras de Voto (JRV) cerraran y dieran paso al escrutinio, el candidato a la Presidencia por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, llamó a su "gente" a mantenerse en las mesas. "A toda nuestra estructura a nivel nacional les envío este mensaje, nadie abandona su mesa", publicó Salvador Nasralla. Asimismo, agregó: "nadie se retira del centro de votación hasta el final. Honduras necesita que cuidemos cada voto con valentía y responsabilidad".

Nasralla también se mostró optimista, aunque los primeros resultados preliminares están previstos para las 9:00 de la noche. No obstante, Nasralla publicó: "Gracias a Dios y a la Iglesia de Honduras por cada oración. Sus plegarias acompañaron al país y hoy Honduras vivió una jornada electoral pacífica, resguardada y en orden. La voz del pueblo se expresó sin miedo. Y juntos, con civismo y valentía, demostramos que Honduras, con el poder del voto, puede cambiar su historia". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Sostuvo que, como hombre de fe, reconoce que nada de esto habría sido posible sin la mano de Dios sobre nuestra nación.