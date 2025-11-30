"Que Dios cuide la voluntad del pueblo": Salvador Nasralla se pronuncia tras inicio del escrutinio

Tegucigalpa, Honduras.- A minutos de que las Juntas Receptoras de Voto (JRV) cerraran y dieran paso al escrutinio, el candidato a la Presidencia por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, llamó a su "gente" a mantenerse en las mesas.
"A toda nuestra estructura a nivel nacional les envío este mensaje, nadie abandona su mesa", publicó Salvador Nasralla.
Asimismo, agregó: "nadie se retira del centro de votación hasta el final. Honduras necesita que cuidemos cada voto con valentía y responsabilidad".
Nasralla también se mostró optimista, aunque los primeros resultados preliminares están previstos para las 9:00 de la noche.
No obstante, Nasralla publicó: "Gracias a Dios y a la Iglesia de Honduras por cada oración. Sus plegarias acompañaron al país y hoy Honduras vivió una jornada electoral pacífica, resguardada y en orden. La voz del pueblo se expresó sin miedo. Y juntos, con civismo y valentía, demostramos que Honduras, con el poder del voto, puede cambiar su historia".
Sostuvo que, como hombre de fe, reconoce que nada de esto habría sido posible sin la mano de Dios sobre nuestra nación.
El presidenciable pidió a su personal no abandonar las urnas y sostuvo que "Que Dios cuide la voluntad del pueblo, nos libre de todo intento de fraude y nos guarde firmes hasta el último momento".
Las elecciones generales en Honduras se celebraron este 30 de noviembre y, cuando eran las 7:00 de la noche, las más de 5,000 Juntas Receptoras de Votos habilitadas en el país iniciaron el escrutinio.