“Hay varios departamentos donde la diferencia es a favor del PN”: Nasry Asfura llama a la calma

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que esta mañana la ventaja que el Partido Nacional (PN) tenía sobre el Partido Liberal se redujera, el candidato Nasry Asfura llamó a los militantes a mantener la calma, asegurando que tienen en su poder sus propias actas. "Hoy hay un contingente completo de vehículos, dos helicópteros trayendo todas las actas originales aquí a nuestras sedes", explicó Asfura. Asfura sostuvo que tienen el conteo de los votos, con las "actas que le corresponden como partido".

"Con toda la información que tenemos del CNE, con esa propia información, los números son distintos a lo que hoy está saliendo en pantalla, porque nosotros lo llevamos mucho más adelantado". El presidenciable, que en el primer corte del Consejo Nacional Electoral (CNE) tenía una ventaja de más de 20,000 votos por encima de Salvador Nasralla, se mostró optimista, destacando que cuenta con un soporte, "un gran equipo", y que se invirtió en antenas donde no había conexión para tener la información de primera mano. "Honduras, quiero que quede claro, ante mi seriedad, yo no vengo a proclamarme aquí; solo vengo a decir: tengamos paciencia y nos vamos a dar cuenta de la realidad". Aseguró que "hay varios departamentos que ya los tenemos contabilizados, donde la diferencia es bastante a favor del Partido Nacional", por lo que insistió en que debe prevalecer la calma y la tranquilidad.