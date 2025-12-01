José Carlos Cardona hace fuerte acusación a Isis Cuéllar y dice a Libre: "Espero hayan ahorrado"

Tegucigalpa, Honduras.- José Carlos Cardona, exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), envió un fuerte mensaje a la diputada Isis Cuéllar y a los militantes de Libertad y Refundación (Libre). Cardona dio la bienvenida a la militancia del partido a la "llanura" tras la virtual derrota en las elecciones generales Honduras 2025 donde la contienda está entre Nasry Asfura del Partido Nacional y Salvador Nasralla del Partido Liberal.

El exfuncionario, quien dejó su cargo en junio de 2025 por el escándalo en el uso de fondos de Sedesol, inició diciendo en sus redes: "Bienvenidos (as) a la vil e inhóspita llanura, camaradas, espero hayan ahorrado". Agregó que "como cristiano siento paz con los resultados, Dios es el que quita y pone gobernantes y el pueblo expresó su sentir en las urnas. El país ha amanecido en completa paz hoy". A su vez, dijo que la derrota de Libre debe servir de lección para todos los militantes. "Aunque sea doloroso, se debe aprender de las derrotas. La excusa no es que el pueblo es ignorante y masoquista o fue engañado por la oligarquía, es que la democracia así es y debemos aceptarlo. Basta de falsas superioridades morales. Muchas cosas se pudieron hacer mejor".

A criterio de José Carlos Cardona, el gobierno de Xiomara Castro fue bueno. "El legado de Xiomara pasará muy bien a la historia porque ha sido un gobierno extraordinario, pero debemos hacer sana autocrítica y revisarnos, revisar nuestro programa político y propuestas y estudiar mejor la sociedad que gobernamos durante estos 4 años". Continuó: "El país no está en los 2000 y la nostalgia ideológica no debe estar por encima de las necesidades reales del presente y las dinámicas sociales de la esfera pública. El mundo cambió y no lo terminamos de entender, enfurruñados como estábamos, en polarizar y confrontar, en vez de hacer lo que todo político debe hacer: dar esperanzas".