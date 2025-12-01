¿Qué sucede si existiera un empate entre Salvador Nasralla y Tito Asfura?

Sin embargo, la pregunta es qué pasaría si se presenta una situación tan inusual y qué se haría para encontrar al nuevo presidente de Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.- La cercanía de resultados entre el candidato del Partido Nacional de Honduras, Nasry “Tito” Asfura , y el presidenciable del Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, podría presentar un empate que imposibilitaría al Consejo Nacional Electoral (CNE) dar a uno por ganador.

A nivel municipal ya ocurrió un hecho similar. En diciembre de 2013, y después de tres escrutinios especiales en los que prevaleció el empate, el entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE), ahora CNE, recurrió a la moneda para elegir al nuevo alcalde de San Luis, Comayagua, que sería liberal.

Esta alcaldía se la disputaban el nacionalista Iván Zelaya, que buscaba la reelección, y el liberal Leny Flores, quienes tuvieron que desplazarse a la capital para dirimir su empate de 1,599 votos.

Después de tres escrutinios especiales y al confirmarse que el empate persistía, no quedó otro recurso que el presidente del TSE, David Matamoros, lanzara una moneda de diez centavos. “¡Escudo!”, dijo el candidato liberal.

Sin embargo, la ley electoral hondureña ya establece rutas específicas para resolver escenarios excepcionales durante una contienda electoral, como el empate numérico en resultados o las impugnaciones formales a un escrutinio.

Con la nueva ley, que entró en vigencia en 2021, entra el escenario del empate numérico, el cual indica que ambos candidatos tienen la misma cantidad de votos; en este caso, se debe esperar que todas las actas ingresen al CNE y proceder con el recuento de votos para determinar un ganador bajo las condiciones ordinarias del conteo.

No obstante, otra circunstancia es el llamado “empate técnico” en encuestas, el cual equivale a un resultado estadístico en mediciones de opinión donde la diferencia porcentual es menor o igual al margen de error muestral del sondeo, lo que impide declarar una ventaja numéricamente concluyente en la etapa previa a la votación.

Lo anterior no tiene efectos jurídicos, y el desenlace definitivo depende enteramente del escrutinio oficial que realiza el Consejo Nacional Electoral en sus fases de cómputo provisional y final.

Por lo tanto, el CNE debe apegarse al artículo 204, que se refiere a la declaratoria en caso de empate, donde se debe comenzar con el recuento total de los votos mediante escrutinio especial en el nivel electivo en el que se dio el empate.

No obstante, si el empate persiste, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe ordenar repetir la elección dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la declaración del empate, únicamente entre los candidatos empatados.