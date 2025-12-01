"Esto no se termina hasta que se cuente el último voto": María Antonieta Mejía, diputada nacionalista

Poco más de 500 votos faltan para que el Partido Liberal logre superar al Partido Nacional, quienes aseguran que velarán hasta que se cuente el último voto

    Hasta el momento han sido transmitidas 10,923 actas de 19,152, es decir, el 57.03% del total de las actas.

  • 01 de diciembre de 2025 a las 12:35

Tegucigalpa, Honduras.- María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial (vicepresidenta) de Honduras por el opositor Partido Nacional, del candidato Nasry "Tito"Asfura -para quien el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el voto-, dijo tras conocer el primer resultado preliminar sobre las elecciones generales, que les da una ligera ventaja, que "esto apenas comienza" y que ganarán los comicios.

En declaraciones a periodistas, señaló: "Con la ayuda de Dios y del pueblo hondureño vamos a ganar este proceso electoral", y advirtió que "esto no se termina hasta que se cuente el último voto".

Según el primer informe preliminar del Consejo Nacional Electoral (CNE), hasta las 22:30 horas locales (04:30 GMT), con el 34,25 % de las actas, Asfura lograba 530.073 votos, mientras que el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, obtenía 506.316.

"Estamos demasiado cerca": Iroshka Elvir sobre el avance del conteo de votos

En el tercer puesto figuraba Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), con 255.972 votos, indicó la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

El primer informe demoró más de una hora y media por razones que los consejeros del CNE no explicaron, disparando la incertidumbre entre los hondureños al no saber qué estaba pasando, ni por qué no comenzaba a transmitir la cadena de radio y televisión, para lo que estuvo llamando casi media hora la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Asfura, en un escueto mensaje y con enfado antes de conocerse el primer recuento, le exigió a la titular del CNE que agilizara el informe preliminar.

Apenas 515 votos separan a Nasralla de Asfura, revela escrutinio del CNE

"Le exigimos a Ana Paola Hall, no sé qué esta esperando, salga y cumpla su deber, no tengamos a un país en espera, en ascuas, en tinieblas. Hágalo, por el bien de la democracia. La ley así lo dice, gracias Honduras, aquí estamos para servirles y estamos firmes", expresó Asfura.

Se espera que este lunes Asfura se refiera a los resultados parciales que lleva en el escrutinio electrónico del CNE, donde los hondureños podrán conocer sobre los votos que vayan sumando los candidatos a presidente, alcaldías, diputados nacionales y centroamericanos.

De acuerdo a los datos, a las 12:03 del mediodía de este lunes 1 de diciembre, Tito Asfura lleva el 39.91 por ciento de los votos, equivalente a 749,022 sufragios; Salvador Nasralla ahora con el 39.89 por ciento para 748,507 votos; una diferencia de apenas 515 votos.

