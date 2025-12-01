"Esto no se termina hasta que se cuente el último voto": María Antonieta Mejía, diputada nacionalista

Tegucigalpa, Honduras.- María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial (vicepresidenta) de Honduras por el opositor Partido Nacional, del candidato Nasry "Tito"Asfura -para quien el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el voto-, dijo tras conocer el primer resultado preliminar sobre las elecciones generales, que les da una ligera ventaja, que "esto apenas comienza" y que ganarán los comicios. En declaraciones a periodistas, señaló: "Con la ayuda de Dios y del pueblo hondureño vamos a ganar este proceso electoral", y advirtió que "esto no se termina hasta que se cuente el último voto". Según el primer informe preliminar del Consejo Nacional Electoral (CNE), hasta las 22:30 horas locales (04:30 GMT), con el 34,25 % de las actas, Asfura lograba 530.073 votos, mientras que el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, obtenía 506.316.

En el tercer puesto figuraba Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), con 255.972 votos, indicó la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall. El primer informe demoró más de una hora y media por razones que los consejeros del CNE no explicaron, disparando la incertidumbre entre los hondureños al no saber qué estaba pasando, ni por qué no comenzaba a transmitir la cadena de radio y televisión, para lo que estuvo llamando casi media hora la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Asfura, en un escueto mensaje y con enfado antes de conocerse el primer recuento, le exigió a la titular del CNE que agilizara el informe preliminar.