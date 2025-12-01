“Ante este empate técnico, debemos guardar calma”: Ana Paola Hall confirma finalización del TREP

Tegucigalpa, Honduras.- La transmisión de Resultados Preliminares (TREP) ha llegado a su fin, dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, por lo que llamó al pueblo hondureño a mantener la calma.

"Gracias al pueblo hondureño por acudir a las urnas y ayudarnos a cuidar el proceso electoral", publicó Hall en su cuenta de X.

Destacó que este lunes, el día después de las elecciones, "despertamos en un país con paz, sin actos de violencia, y eso es un triunfo para todos los que amamos Honduras".