“Ante este empate técnico, debemos guardar calma”: Ana Paola Hall confirma finalización del TREP

Tegucigalpa, Honduras.- La transmisión de Resultados Preliminares (TREP) ha llegado a su fin, dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, por lo que llamó al pueblo hondureño a mantener la calma.
"Gracias al pueblo hondureño por acudir a las urnas y ayudarnos a cuidar el proceso electoral", publicó Hall en su cuenta de X.
Destacó que este lunes, el día después de las elecciones, "despertamos en un país con paz, sin actos de violencia, y eso es un triunfo para todos los que amamos Honduras".
Seguidamente confirmó: "Quiero informarles que el TREP ha finalizado y hace unas horas, con el 57.03 % de las actas transmitidas, se reflejaba una diferencia de 515 votos entre los candidatos presidenciales del Partido Liberal y Partido Nacional".
Aunque los primeros resultados posicionaron a Nasry Asfura, del Partido Nacional, con una ventaja sobre el candidato liberal Salvador Nasralla de más de 20,000 votos, la presidenta del CNE solicitó: "Ante este empate técnico, debemos guardar calma".
La última actualización del CNE ahora muestra una leve ventaja para Asfura, con menos de 600 votos, sobre Nasralla.
"Debemos tener paciencia y esperar que, como CNE, terminemos de contabilizar las actas por contingencia 1 y 2 y que, posteriormente, se realice el proceso de escrutinio especial, para así finalizar el escrutinio general".
Hall llamó a la "paciencia y prudencia; la paz con la cual se vivió el proceso debe mantenerse hasta que finalice, con la declaratoria de resultados".