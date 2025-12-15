Los hermanos Diogo Jota y André Silva y otros deportistas que fallecieron en 2025

Boris Spassky, el caballero del ajedrez que perdió la partida de la Guerra Fría: A los 88 años, Boris Vasilievich Spassky (Leningrado, 1937), dejó huérfano al deporte del ajedrez de uno de sus más distinguidos miembros. Fue el décimo campeón del mundo cuando en 1969 derrotó a Tigran Petrosian al segundo asalto tras intentar ganar al armenio sin éxito tres años antes, en 1966. Pero a Boris Spassky no sólo se le recuerda por sus victorias, también por una derrota en la llamada ‘partida del siglo’ disputada en 1972 en Reikiavik (Islandia) frente al estadounidense Bobby Fischer.