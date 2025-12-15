Los hermanos Diogo Jota y André Silva y otros deportistas que fallecieron en 2025

Ajedrecistas como Boris Spassky, boxeadores como George Foreman y entrenadores como Leo Beenhakker y Xabier Azkargorta fallecieron. Las muertes más dolorosas fueron las de los futbolistas hermanos Diogo Jota y André Silva en un accidente de tráfico. Esta es la lista de los personajes relacionados con el mundo del deporte que se fueron para siempre:
Cualquier fallecimiento siempre es trágico, pero cuando es inesperado, repentino y le toca a una persona con toda la vida por delante, la pérdida es más llorada. Eso mismo le pasó al futbolista del Liverpool Diogo Jota (28 años) y a su hermano, André Silva (25), del Peñafiel de la Segunda División de Portugal.
Ambos desaparecieron en un desgraciado accidente de tráfico cuando viajaban desde Portugal hasta Inglaterra. En una noche de verano en la provincia de Zamora, el vehículo en el que viajaban ambos se salió de la carretera y quedó en llamas después de que uno de los neumáticos reventara cuando realizaba un adelantamiento.
Ágnes Keleti la medallista olímpica más longeva: El año 2025 comenzó con el fallecimiento de la gimnasta húngara Ágnes Keleti, la medallista olímpica viva con mayor edad en el momento de su muerte. Tenía 103 años cuando una pulmonía acabó con la vida de una mujer que conoció la gloria de la victoria a una edad avanzada para una deportista y que protagonizó una vida de película hasta ganar diez medallas entre los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 y los Melbourne 1956.
Lima, compañero de Pelé en la época dorada del Santos: Antonio Lima dos Santos, más conocido como Lima, que falleció a los 83 años por problemas de corazón y riñones. Vistió la camiseta del Santos durante diez años, entre 1961 y 1971, y disputó un total de 700 partidos junto a Pelé.
Boris Spassky, el caballero del ajedrez que perdió la partida de la Guerra Fría: A los 88 años, Boris Vasilievich Spassky (Leningrado, 1937), dejó huérfano al deporte del ajedrez de uno de sus más distinguidos miembros. Fue el décimo campeón del mundo cuando en 1969 derrotó a Tigran Petrosian al segundo asalto tras intentar ganar al armenio sin éxito tres años antes, en 1966. Pero a Boris Spassky no sólo se le recuerda por sus victorias, también por una derrota en la llamada ‘partida del siglo’ disputada en 1972 en Reikiavik (Islandia) frente al estadounidense Bobby Fischer.
Wlamir Marques, icono del baloncesto y cuádruple medallista mundial: Wlamir Marques tuvo una vida longeva. Alcanzó los 87 años, edad a la que finalmente se apagó en un hospital de Sao Paulo. Se despidió para siempre su cuerpo, pero su espíritu, el de uno de los mejores jugadores brasileños de la historia, perdurará para siempre después de firmar una carrera destacada que abarcó las décadas de 1950, 1960 y 1970.
George Foreman, doble campeón mundial y rival de Mohamed Alí en la ‘pelea del siglo’: Doble campeón mundial de los pesos pesados (en 1973 y 1994), George Foreman fue uno de los mejores pegadores de la historia del boxeo. Fue el gigante que derribó en seis ocasiones a Joe Frezier en la primera pelea en la que conquistó el título y que sorprendió a Michael Moorer con una victoria que parecía irrealizable cuando volvió a la cima con una victoria que nadie esperaba a sus 45 años.
Leo Benhakker, el entrenador del Real Madrid de la Quinta del Buitre: Con 82 años, el 10 de abril de 2025, falleció el holandés Leo Benhakker, el entrenador más reconocible de la Quinta del Buitre, del Ajax, del Feyenoord y de la selección de los Países Bajos. Fue el hombre que terminó de dar forma al grupo de jugadores más laureado del fútbol español durante los años 80 a quienes se les resistió una competición: la Copa de Europa.
Xabier Azkagorta, entrenador trotamundos muy querido en Bolivia: Licenciado en Medicina y Cirugía, Xabier Azkagorta fue un entrenador diferente que en su época fue el técnico más joven en dirigir a un equipo de Primera División. Lo consiguió en 1983, cuando se hizo cargo del Espanyol con tan solo 29 años. Allí comenzó a expandir un mensaje diferente en la época pero normal en la actualidad: “se juega como se vive”.
Nicola Pietrangeli, icono del tenis italiano: Italia no puede presumir de tener a muchos campeones masculinos en el tenis. Pero en una época en la que por España asomaban la cabeza Manolo Santana o Andrés Gimeno, Italia también tuvo a su pionero y prácticamente al único tenista capaz de ganar uno de los cuatro Grand Slam. No es otro que Nicola Pietrangeli, que falleció con 92 años y cautivó con su talento a toda una nación.
Jorge Costa (53 años), ex capitán del Oporto, campeón de Europa en 2004 además de ocho Ligas, cinco Copas y una Copa de la UEFA.
Eddie Jordan (76 años), fundador y dueño del constructor de Formula Uno Jordan Grand Prix y comentarista de carreras en la BBC.
Peter Rufai (61 años), ex portero nigeriano del Deportivo y el Hércules y mundialista con su país en Estados Unidos 1994 y Francia 1998 además de hijo del Rey Rufai de Idimu (área metropolitana de Lagos) y, por tanto, príncipe de la región que no quiso reinar.
Nino Benvenuti (87 años), leyenda del boxeo italiano, campeón olímpico en 1960, campeón mundial de los pesos superwélter en 1965 y 1966 y campeón europeo de los pesos medios entre 1965 y 1967.
Felix Baumgartner (56 años), el hombre que batió la barrera del sonido en 2012 con un salto desde la estratosfera a más de 39 kilómetros de altura y fallecido en un accidente de parapente.
Fuzzy Zoeller (74 años), ex golfista estadounidense, dos veces campeón de un ‘major’ (Augusta en 1979 y el US Open en 1984)
Luis Galván (77 años), integrante de la selección argentina de fútbol campeona del mundo en 1978 y emblema del club Talleres de Córdoba.