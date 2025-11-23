Francisco Morazán con la mayor cantidad de masacres registradas en el país en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El departamento de Francisco Morazán encabeza la lista de zonas con mayor número de homicidios múltiples o masacres registradas durante 2025, según el recuento preliminar elaborado hasta la fecha.
En lo que va del año, Honduras suma 28 masacres, definidas como hechos violentos con tres o más víctimas en una misma escena, las cuales han dejado 96 personas asesinadas en distintos puntos del territorio nacional.
Del total de masacres, siete se contabilizan en Francisco Morazán, seguido por los departamentos de Olancho y Yoro con cuatro cada departamento.
Le siguen Olancho y Yoro, con cuatro cada uno; Colón, con tres; y Ocotepeque, Cortés y Copán, con dos hechos múltiples cada uno. Asimismo, con un incidente reportado figuran Comayagua, Choluteca, Atlántida y El Paraíso.
En número de víctimas, Francisco Morazán suma 23 personas asesinadas en sus siete masacres; Olancho registra 15 víctimas en cuatro eventos; y Yoro contabiliza 14 fallecidos en igual cantidad de sucesos. En Colón, las tres masacres han dejado 11 víctimas.
El hecho más mortífero del año ocurrió el 14 de febrero de 2025 en Catacamas, Olancho, donde seis personas fueron asesinadas.
La primera masacre del año se registró el 20 de enero, en Mateo, Francisco Morazán, con tres víctimas; mientras que la más reciente ocurrió en Balfate, Colón, donde tres personas fueron ultimadas a balazos cuando se transportaban en una camioneta, de las cuales dos eran hombres originarios y residentes en Balfate y una joven adolescente originaria y residente en San Pedro Sula.
En cuanto a los siete hechos violentos de gran magnitud que se registran en el departamento de Francisco Morazán, cinco fueron en el Distrito Central.
Dos fueron el mismo día, es decir el 3 de marzo, en la colonia Villa Nueva de la capital, donde en cada masacre perdieron la vida tres personas, para hacer un total de seis personas asesinadas.
Las otras dos se dieron en el sector de Mateo que fue la primera de este año y la otra que es de las masacres más recientes fue el 5 de noviembre en el municipio de San Ignacio, Francisco Morazán, donde cuatro hombres fueron asesinados a balazos por personas desconocidas cuando estaban realizando trabajos de construcción de una vivienda.