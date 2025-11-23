Francisco Morazán con la mayor cantidad de masacres registradas en el país en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El departamento de Francisco Morazán encabeza la lista de zonas con mayor número de homicidios múltiples o masacres registradas durante 2025, según el recuento preliminar elaborado hasta la fecha.

En lo que va del año, Honduras suma 28 masacres, definidas como hechos violentos con tres o más víctimas en una misma escena, las cuales han dejado 96 personas asesinadas en distintos puntos del territorio nacional.

Del total de masacres, siete se contabilizan en Francisco Morazán, seguido por los departamentos de Olancho y Yoro con cuatro cada departamento.

Le siguen Olancho y Yoro, con cuatro cada uno; Colón, con tres; y Ocotepeque, Cortés y Copán, con dos hechos múltiples cada uno. Asimismo, con un incidente reportado figuran Comayagua, Choluteca, Atlántida y El Paraíso.