Francisco Morazán con la mayor cantidad de masacres registradas en el país en 2025

En lo que va de este año, en el departamento de Francisco Morazán se contabilizan siete homicidios múltiples, lo que genera preocupación entre la población

  • 23 de noviembre de 2025 a las 09:05
Los homicidios múltiples se han dado con mayor frecuencia en el departamento de Francisco Morazán y específicamente en el municipio del Distrito Central.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El departamento de Francisco Morazán encabeza la lista de zonas con mayor número de homicidios múltiples o masacres registradas durante 2025, según el recuento preliminar elaborado hasta la fecha.

En lo que va del año, Honduras suma 28 masacres, definidas como hechos violentos con tres o más víctimas en una misma escena, las cuales han dejado 96 personas asesinadas en distintos puntos del territorio nacional.

Del total de masacres, siete se contabilizan en Francisco Morazán, seguido por los departamentos de Olancho y Yoro con cuatro cada departamento.

Le siguen Olancho y Yoro, con cuatro cada uno; Colón, con tres; y Ocotepeque, Cortés y Copán, con dos hechos múltiples cada uno. Asimismo, con un incidente reportado figuran Comayagua, Choluteca, Atlántida y El Paraíso.

Acribillan a tres personas, entre ellas una menor de 15 años en Colón

En número de víctimas, Francisco Morazán suma 23 personas asesinadas en sus siete masacres; Olancho registra 15 víctimas en cuatro eventos; y Yoro contabiliza 14 fallecidos en igual cantidad de sucesos. En Colón, las tres masacres han dejado 11 víctimas.

¿Disputa de territorio por drogas? Hipótesis de masacre en Yoro

El hecho más mortífero del año ocurrió el 14 de febrero de 2025 en Catacamas, Olancho, donde seis personas fueron asesinadas.

La primera masacre del año se registró el 20 de enero, en Mateo, Francisco Morazán, con tres víctimas; mientras que la más reciente ocurrió en Balfate, Colón, donde tres personas fueron ultimadas a balazos cuando se transportaban en una camioneta, de las cuales dos eran hombres originarios y residentes en Balfate y una joven adolescente originaria y residente en San Pedro Sula.

Así quedaron los cuerpos de las 3 víctimas de masacre en Colón

En cuanto a los siete hechos violentos de gran magnitud que se registran en el departamento de Francisco Morazán, cinco fueron en el Distrito Central.

Dos fueron el mismo día, es decir el 3 de marzo, en la colonia Villa Nueva de la capital, donde en cada masacre perdieron la vida tres personas, para hacer un total de seis personas asesinadas.

Las otras dos se dieron en el sector de Mateo que fue la primera de este año y la otra que es de las masacres más recientes fue el 5 de noviembre en el municipio de San Ignacio, Francisco Morazán, donde cuatro hombres fueron asesinados a balazos por personas desconocidas cuando estaban realizando trabajos de construcción de una vivienda.

Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

