Ensangrentados y dentro de vehículo: así quedaron los cuerpos de 3 ​jóvenes en Colón

De acuerdo con el registro de las autoridades, esta masacre en Colón, sería la número 21 en lo que va del año en el país, cifras que ponen en tela de juicio los informes de la Secretaría de Seguridad, en los que curiosamente presentan una reducción en la ola de violencia en Honduras. No obstante, las muertes parecen ir en aumento, ya que suceden todos los días.