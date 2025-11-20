  1. Inicio
Ensangrentados y dentro de vehículo: así quedaron los cuerpos de 3 ​jóvenes en Colón

Una de las tres víctimas mortales de la masacre en Colón, tenía tan solo 15 años; quedó con sus ojos abiertos y cubierta de sangre tras el ataque armado

  • 20 de noviembre de 2025 a las 13:59
Tres personas, entre ellas una quinceañera, perdieron la vida tras un brutal ataque armado que se registró durante horas de la noche el pasado miércoles en una calle a la altura de la aldea El Carbón, en el departamento de Colón. ¿Cómo hallaron sus cuerpos? Aquí los detalles.

Según el reporte preliminar, Antoni Alfredo Gálvez, de 22 años, originario de Colón; Bella Dayaris Flores, de 15 años, residente en Rivera Hernández; y Luis Fernando Arita, de 19 años, oriundo de Atlántida, se conducían en un vehículo color blanco cuando fueron atacados a disparos por desconocidos en la zona.

Los tres jóvenes recibieron diversos impactos de bala en varias partes del cuerpo. De hecho, el conductor del vehículo mostraba heridas en su cabeza. Quedó tendido frente al timón.

La joven de 15 años quedó inerte, con los ojos abiertos y al lado del joven que conducía el vehículo tras el atentado.

La tercer víctima de la brutal masacre quedó tendido boca abajo en la alfombra del vehículo. A pesar de haber intentando esquivar los disparos, siempre fue alcanzado por el fuego, quedando con impactos visibles en la espalda y otras partes del cuerpo.

Al lugar de los hechos llegaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la escena del crimen e iniciar con las indagaciones del caso.

También se apersonaron miembros de Medicina Forense quienes realizaron el levantamiento de los tres cuerpos. Consecuentemente, fueron trasladado hacia la morgue de La Ceiba, para efectos de autopsia.

Hasta ahora se desconoce cuáles fueron las causas por las que les arrebataron la vida. Sin embargo, las autoridades informaron estar tras la pista de los responsables del violento hecho.

Tras la masacre, los vecinos de la localidad quedaron conmocionados, por lo que piden a las autoridades mayor resguardo policial en la zona.

De acuerdo con el registro de las autoridades, esta masacre en Colón, sería la número 21 en lo que va del año en el país, cifras que ponen en tela de juicio los informes de la Secretaría de Seguridad, en los que curiosamente presentan una reducción en la ola de violencia en Honduras. No obstante, las muertes parecen ir en aumento, ya que suceden todos los días.

