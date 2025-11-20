Los rostros de las tres víctimas de masacre en Colón

Tres jóvenes fueron el blanco de una masacre registrada este jueves -20 de noviembre- en una calle oscura, a la altura de la aldea El Carbón, en el departamento de Colón. ¿Quiénes son las víctimas de este múltiple homicidio? Aquí los detalles.
En el ataque armado perdió la vida una joven de tan solo 15 años de edad, identificada como Bella Dayaris Flores, quien era residente en la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula.
Como Antoni Alfredo Gálvez, de 22 años, originario de Colón y Luis Fernando Arita, de 19 años, oriundo de Atlántida, fueron identificados los otros dos jóvenes que perecieron en el ataque armado.
El reporte preliminar indica que los tres jóvenes se conducían en un vehículo cuando hombres desconocidos comenzaron a dispararles.
Debido al fuerte ataque armado, el vehículo en el que se transportaban las víctimas quedó varado a orillas de la carretera, con impactos de arma y los focos delanteros encendidos.
Las imágenes de cómo quedaron los cuerpos son demasiado fuertes como no pixelarlas. Uno de los jóvenes quedó con la cara prácticamente deshecha a causa de los disparos, con la frente casi sobre el timón.
La menor de 15 años se conducía en el asiento del copiloto y tras los disparos quedó inerte, casi recostada en el joven que manejaba el automotor.
El otro joven que se conducía en el asiento trasero del vehículo, intentó refugiarse de los disparos tirándose boca abajo en la alfombra del carro, sin embargo, no logró esquivar los impactos de bala, quedando muerto.
Hasta el momento, se desconoce el móvil, la identidad y paradero de los criminales esta masacre que ha conmocionado a la comunidad en El Carbón.
Las tres cadáveres fueron trasladados hacia la morgue de La Ceiba, con la finalidad de realizar las respectivas autopsias, para luego entregarlos a sus familias. Mientras tanto, las autoridades policiales indicaron que realizarán las indagaciones del caso.