¿Qué enfermedad causó la muerte de Emily, palillona del Cultura Nacional School?

El Instituto Cultura Nacional School confirmó el martes 18 de noviembre la muerte de la estudiante Emily Nicole Torres Domínguez, de 16 años, conocida por su comunidad educativa como la "eterna capitana". ¿Cuál fue el motivo de su fallecimiento?
De acuerdo con los testimonios de personas cercanas a su familia confirmaron a EL HERALDO que sus primeros síntomas aparecieron en septiembre, mientras la estudiante se preparaba para los desfiles patrios del 15 de ese mes.
El diagnóstico de la joven era cáncer en el cerebro, enfermedad que habría provocado su fallecimiento.
"Solo se le empezó a dormir un brazo y un pie, luego un par de desmayos y ahí comenzaron los exámenes", relató un familiar.
La evolución de los síntomas llevó a que Emily fuera sometida a una intervención quirúrgica en octubre, tras la cual permaneció en una sala de cuidados intensivos.
Torres cursaba su último año en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades y destacaba por su excelencia académica, liderazgo y participación en actividades cívicas.
También disfrutaba de las visitas a la playa y tenía un gusto especial por el maquillaje, actividades que compartía con entusiasmo y que reflejaban su carácter alegre y creativo.
Su maestra recordó que la joven desfiló el 15 de septiembre, aunque por poco tiempo debido a su condición.
“Una situación complicada en su cerebro, sí, el 15 solo desfiló un ratito y no pudo”, expresó.
El cuerpo de la estudiante fue velado el miércoles en la funeraria Espíritu Santo, Salón Florencia, en el bulevar Suyapa.
El sepelio se realizó después de las 3:00 de la tarde en el Jardín de Paz San Miguel Arcángel, en la aldea Las Casitas.