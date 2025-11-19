  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

¿Qué enfermedad causó la muerte de Emily, palillona del Cultura Nacional School?

Emily Torres, una joven de 16 años que cursaba su último año del Bachillerato en Ciencias y Humanidades, es recordada por su dedicación y entusiasmo

  • 19 de noviembre de 2025 a las 19:40
¿Qué enfermedad causó la muerte de Emily, palillona del Cultura Nacional School?
1 de 11

El Instituto Cultura Nacional School confirmó el martes 18 de noviembre la muerte de la estudiante Emily Nicole Torres Domínguez, de 16 años, conocida por su comunidad educativa como la "eterna capitana". ¿Cuál fue el motivo de su fallecimiento?

 Foto: EL HERALDO/Cultura Nacional School
¿Qué enfermedad causó la muerte de Emily, palillona del Cultura Nacional School?
2 de 11

De acuerdo con los testimonios de personas cercanas a su familia confirmaron a EL HERALDO que sus primeros síntomas aparecieron en septiembre, mientras la estudiante se preparaba para los desfiles patrios del 15 de ese mes.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
¿Qué enfermedad causó la muerte de Emily, palillona del Cultura Nacional School?
3 de 11

El diagnóstico de la joven era cáncer en el cerebro, enfermedad que habría provocado su fallecimiento.

 Foto: cortesía Cultura Nacional School
¿Qué enfermedad causó la muerte de Emily, palillona del Cultura Nacional School?
4 de 11

"Solo se le empezó a dormir un brazo y un pie, luego un par de desmayos y ahí comenzaron los exámenes", relató un familiar.

 Foto: Instagram Nicole Torres
¿Qué enfermedad causó la muerte de Emily, palillona del Cultura Nacional School?
5 de 11

La evolución de los síntomas llevó a que Emily fuera sometida a una intervención quirúrgica en octubre, tras la cual permaneció en una sala de cuidados intensivos.

 Foto: Instagram Nicole Torres
¿Qué enfermedad causó la muerte de Emily, palillona del Cultura Nacional School?
6 de 11

Torres cursaba su último año en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades y destacaba por su excelencia académica, liderazgo y participación en actividades cívicas.

Foto: cortesía Cultura Nacional School
¿Qué enfermedad causó la muerte de Emily, palillona del Cultura Nacional School?
7 de 11

También disfrutaba de las visitas a la playa y tenía un gusto especial por el maquillaje, actividades que compartía con entusiasmo y que reflejaban su carácter alegre y creativo.

 Foto: Instagram Nicole Torres
¿Qué enfermedad causó la muerte de Emily, palillona del Cultura Nacional School?
8 de 11

Su maestra recordó que la joven desfiló el 15 de septiembre, aunque por poco tiempo debido a su condición.

 Foto: Instagram Nicole Torres
¿Qué enfermedad causó la muerte de Emily, palillona del Cultura Nacional School?
9 de 11

“Una situación complicada en su cerebro, sí, el 15 solo desfiló un ratito y no pudo”, expresó.

 Foto: cortesía Cultura Nacional School
¿Qué enfermedad causó la muerte de Emily, palillona del Cultura Nacional School?
10 de 11

El cuerpo de la estudiante fue velado el miércoles en la funeraria Espíritu Santo, Salón Florencia, en el bulevar Suyapa.

Foto: cortesía Cultura Nacional School
¿Qué enfermedad causó la muerte de Emily, palillona del Cultura Nacional School?
11 de 11

El sepelio se realizó después de las 3:00 de la tarde en el Jardín de Paz San Miguel Arcángel, en la aldea Las Casitas.

 Foto: cortesía Cultura Nacional School
Cargar más fotos