"Vendía tortillas en ratos libres": identifican a taxista asesinado en San Pedro Sula

Como César Antonio Banegas Castillo, de 41 años, fue identificado el taxista que fue asesinado a disparos mientras conducía un taxi, a la altura del barrio Cabañas, en San Pedro Sula.
De acuerdo con la información preliminar, un hombre que viajaba en el asiento trasero del taxi le disparó a Banegas, acabando con su vida.
La unidad de transporte, con registro 0082, quedó entre la 16 y 17 calle de la avenida. El cuerpo de la víctima quedó inerte dentro del vehículo. Testigos afirman que el homicida huyó rápidamente junto a otro hombre que ya lo esperaba en una motocicleta.
Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes además de acordonar la escena del crimen, iniciaron indagaciones para determinar el móvil del violento crimen.
Miembros de Medicina Forense también se apersonaron al lugar para realizar el respectivo levantamiento de cadáver. Luego fue trasladado hacia las instalaciones de la morgue para la autopsia.
Las autoridades no han brindado detalles sobre los indicios del asesinato, pero sí dieron a conocer que Banegas tenía una orden de captura vigente, aunque sin especificar por qué delito.
No obstante, personas que conocían a Banegas, manifestaron que él había estado vendiendo tortillas durante varios meses en sus ratos libres "para sostener a sus hijas".
Familiares y conocidos de César se encuentran conmocionados por la noticia, en especial porque dos hijas quedaron sin su padre.
Tras el hecho violento, pobladores de la zona piden a las autoridades mayor presencia policial en la zona para evitar que se sigan repitiendo este tipo de crímenes.
De momento, las autoridades investigan para dar con el paradero de los responsables de este homicidio, que ha conmocionado a la comunidad.