  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

"Vendía tortillas en ratos libres": identifican a taxista asesinado en San Pedro Sula

Un taxista de 41 años fue asesinado en el barrio Cabañas de San Pedro Sula. La comunidad está consternada mientras las autoridades afirman que investigarán

  • 19 de noviembre de 2025 a las 17:57
Vendía tortillas en ratos libres: identifican a taxista asesinado en San Pedro Sula
1 de 10

Como César Antonio Banegas Castillo, de 41 años, fue identificado el taxista que fue asesinado a disparos mientras conducía un taxi, a la altura del barrio Cabañas, en San Pedro Sula.

Foto: EL HERALDO
Vendía tortillas en ratos libres: identifican a taxista asesinado en San Pedro Sula
2 de 10

De acuerdo con la información preliminar, un hombre que viajaba en el asiento trasero del taxi le disparó a Banegas, acabando con su vida.

Foto: EL HERALDO
Vendía tortillas en ratos libres: identifican a taxista asesinado en San Pedro Sula
3 de 10

La unidad de transporte, con registro 0082, quedó entre la 16 y 17 calle de la avenida. El cuerpo de la víctima quedó inerte dentro del vehículo. Testigos afirman que el homicida huyó rápidamente junto a otro hombre que ya lo esperaba en una motocicleta.

Foto: EL HERALDO
Vendía tortillas en ratos libres: identifican a taxista asesinado en San Pedro Sula
4 de 10

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes además de acordonar la escena del crimen, iniciaron indagaciones para determinar el móvil del violento crimen.

Foto: EL HERALDO
Vendía tortillas en ratos libres: identifican a taxista asesinado en San Pedro Sula
5 de 10

Miembros de Medicina Forense también se apersonaron al lugar para realizar el respectivo levantamiento de cadáver. Luego fue trasladado hacia las instalaciones de la morgue para la autopsia.

Foto: EL HERALDO
Vendía tortillas en ratos libres: identifican a taxista asesinado en San Pedro Sula
6 de 10

Las autoridades no han brindado detalles sobre los indicios del asesinato, pero sí dieron a conocer que Banegas tenía una orden de captura vigente, aunque sin especificar por qué delito.

 Foto: EL HERALDO
Vendía tortillas en ratos libres: identifican a taxista asesinado en San Pedro Sula
7 de 10

No obstante, personas que conocían a Banegas, manifestaron que él había estado vendiendo tortillas durante varios meses en sus ratos libres "para sostener a sus hijas".

Foto: EL HERALDO
Vendía tortillas en ratos libres: identifican a taxista asesinado en San Pedro Sula
8 de 10

Familiares y conocidos de César se encuentran conmocionados por la noticia, en especial porque dos hijas quedaron sin su padre.

Foto: EL HERALDO
Vendía tortillas en ratos libres: identifican a taxista asesinado en San Pedro Sula
9 de 10

Tras el hecho violento, pobladores de la zona piden a las autoridades mayor presencia policial en la zona para evitar que se sigan repitiendo este tipo de crímenes.

Foto: EL HERALDO
Vendía tortillas en ratos libres: identifican a taxista asesinado en San Pedro Sula
10 de 10

De momento, las autoridades investigan para dar con el paradero de los responsables de este homicidio, que ha conmocionado a la comunidad.

Foto: EL HERALDO
Cargar más fotos