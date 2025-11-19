"El 15 solo desfiló un ratito", recuerda maestra de Emily, palillona del Cultura Nacional

La comunidad del Cultura Nacional School lamenta la muerte de Emily Nicole Torres Domínguez, una estudiante de 16 años que estaba por graduarse del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
La joven, capitana del cuadro de palillonas, dejó una profunda huella en el colegio por su liderazgo y su compromiso con las actividades cívicas.
La "eterna capitana" de palillonas falleció el martes 18 de noviembre, alrededor de las 4:00 de la tarde.
Personas cercanas a la familia confirmaron a EL HERALDO que la joven padecía cáncer en el cerebro. En septiembre presentó los primeros síntomas, lo que llevó a una intervención quirúrgica en octubre y posteriores días en cuidados intensivos.
Su maestra, encargada del grupo, recordó que Emily participó en el desfile del 15 de septiembre de este año.
"Una situación complicada en su cerebro, sí el 15 solo desfiló un ratito y no pudo", expresó su maestra a EL HERALDO.
La docente la describió como "una niña súper inteligente" y "muy brillante ella". Emily Torres formaba parte del cuadro de excelencia académica en su instituto.
Compañeros coinciden en que Emily destacaba tanto por su talento en las presentaciones como por su carácter amable, dinámico y alegre.
Su rol como capitana fue resultado de su disciplina y del respeto que se ganó dentro del grupo de palillonas.
La institución expresó sus condolencias a la familia y reconoció el legado que deja en la comunidad educativa, especialmente por su entrega hasta los últimos días.
Emily se encontraba a solo una semana de culminar su formación académica, un logro que sus maestros esperaban celebrar junto a ella.