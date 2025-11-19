  1. Inicio
"El 15 solo desfiló un ratito", recuerda maestra de Emily, palillona del Cultura Nacional

A una semana de su graduación, la comunidad del Cultura Nacional School honra a Emily Torres, capitana de palillonas que participó en el desfile patrios

  • 19 de noviembre de 2025 a las 15:50
1 de 11

La comunidad del Cultura Nacional School lamenta la muerte de Emily Nicole Torres Domínguez, una estudiante de 16 años que estaba por graduarse del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: Instagram Nicole Torres
2 de 11

La joven, capitana del cuadro de palillonas, dejó una profunda huella en el colegio por su liderazgo y su compromiso con las actividades cívicas.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
3 de 11

La "eterna capitana" de palillonas falleció el martes 18 de noviembre, alrededor de las 4:00 de la tarde.

 Foto: Instagram Nicole Torres
4 de 11

Personas cercanas a la familia confirmaron a EL HERALDO que la joven padecía cáncer en el cerebro. En septiembre presentó los primeros síntomas, lo que llevó a una intervención quirúrgica en octubre y posteriores días en cuidados intensivos.

 Foto: Instagram Nicole Torres
5 de 11

Su maestra, encargada del grupo, recordó que Emily participó en el desfile del 15 de septiembre de este año.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
6 de 11

"Una situación complicada en su cerebro, sí el 15 solo desfiló un ratito y no pudo", expresó su maestra a EL HERALDO.

 Foto: Instagram Nicole Torres
7 de 11

La docente la describió como "una niña súper inteligente" y "muy brillante ella". Emily Torres formaba parte del cuadro de excelencia académica en su instituto.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
8 de 11

Compañeros coinciden en que Emily destacaba tanto por su talento en las presentaciones como por su carácter amable, dinámico y alegre.

Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
9 de 11

Su rol como capitana fue resultado de su disciplina y del respeto que se ganó dentro del grupo de palillonas.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
10 de 11

La institución expresó sus condolencias a la familia y reconoció el legado que deja en la comunidad educativa, especialmente por su entrega hasta los últimos días.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
11 de 11

Emily se encontraba a solo una semana de culminar su formación académica, un logro que sus maestros esperaban celebrar junto a ella.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
