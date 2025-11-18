Sospechoso de asesinar a "El Pollo" estaba encargado de almacenar las armas usadas en masacre

Las autoridades policiales informaron este martes la captura del primer sospechoso vinculado al asesinato de Óscar Roberto Melara Botto, alias “El Pollo”, y de sus tres guardaespaldas, atacados en un gimnasio de Morazán, Yoro. ¿Qué se sabe sobre el detenido?
El ahora detenido es sospechoso de asesinar a Óscar Botto, alias "El Pollo", junto a otras tres personas que serían sus guardaespaldas. Se conoció que el objetivo del ataque era únicamente él, debido a supuestos vínculos con la distribución de drogas.
El detenido habría sido el encargado de almacenar las armas utilizadas en el crimen, según confirmó el subcomisario de la Policía Nacional, Edgardo Barahona.
“Él era el encargado de almacenar las armas que se utilizaron en esta masacre”, declaró Barahona, al detallar que el sospechoso tendría conexión directa con una estructura criminal.
Durante la operación policial fueron decomisadas varias armas de fuego que presuntamente se usaron en el ataque múltiple ocurrido dentro del gimnasio.
Entre lo incautado se encuentran un fusil AK-47 y cuatro rifles AR-15, los cuales serán sometidos a peritajes balísticos para confirmar si fueron disparados durante la masacre.
“Se va a periciar estas armas de fuego para determinar si fueron las que se utilizaron para quitarle la vida a las cuatro personas”, explicó el subcomisario.
El expediente técnico–científico será reforzado en coordinación con la Fiscalía, que también indaga si las armas habrían sido empleadas en otros hechos violentos en la zona.
La Policía no descarta que el detenido forme parte de una estructura criminal más amplia. “Tendríamos indicios suficientes para vincularlo”, señaló Barahona, aunque aclaró que el proceso continuará en manos del Ministerio Público.
Hasta ahora, solo hay una persona capturada, pero las autoridades aseguran que entre cuatro o cinco individuos más habrían participado en el ataque armado.
En el lugar del crimen, testigos relataron que los atacantes llegaron vestidos con indumentaria militar, chalecos antibalas y armas de grueso calibre, ingresando al gimnasio alrededor de las 7:40 de la mañana.
Los agresores apartaron a las demás personas presentes antes de abrir fuego contra las cuatro víctimas, entre ellas “El Pollo”, quien presuntamente estaba vinculado a actividades de distribución de drogas.