Masacre en Colón: acribillan a tres personas, entre ellas una menor de 15 años

Colón, Honduras.- Tres personas fueron acribilladas al interior de un vehículo a la altura de la aldea El Carbón, en el departamento de Colón, durante la noche del pasado jueves -19 de noviembre.
De acuerdo con el informe preliminar, las víctimas fueron identificadas como Antoni Alfredo Gálvez, de 22 años, originario de Colón; Bella Dayaris Flores, de 15 años, residente en Rivera Hernández; y Luis Fernando Arita, de 19 años, oriundo de Atlántida.
Se maneja que fueron atacados a balazos por hombres armados.
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles del múltiple homicidio. Sin embargo, se confirmó que los cuerpos cuerpos ya fueron trasladados hacia Medicina Forense para la respectiva autopsia.
Masacres en el país
Esta sería la masacre número 21 en lo que va del año. El pasado 10 de noviembre cuatro personas perdieron la vida tras ser acribilladas al interior de un gimnasio en Morazán, Yoro.
Wilmer Antonio Mencía, implicado en esa masacre de Yoro, fue acusado por los delitos de tenencia ilegal de armas y municiones de uso prohibido, según informó el Ministerio Público.