  1. Inicio
  2. · Sucesos

Masacre en Colón: acribillan a tres personas, entre ellas una menor de 15 años

Autoridades confirman la masacre en la aldea El Carbón, en el departamento de Colón, con tres víctimas fatales, entre ellas una menor de 15 años

  • 20 de noviembre de 2025 a las 07:11
Masacre en Colón: acribillan a tres personas, entre ellas una menor de 15 años

Matan a tres personas, incluida una menor de 15 años, en el departamento de Colón.

Captura de pantalla

Colón, Honduras.- Tres personas fueron acribilladas al interior de un vehículo a la altura de la aldea El Carbón, en el departamento de Colón, durante la noche del pasado jueves -19 de noviembre.

De acuerdo con el informe preliminar, las víctimas fueron identificadas como Antoni Alfredo Gálvez, de 22 años, originario de Colón; Bella Dayaris Flores, de 15 años, residente en Rivera Hernández; y Luis Fernando Arita, de 19 años, oriundo de Atlántida.

Se maneja que fueron atacados a balazos por hombres armados.

Entre máquinas y sangre: así hallaron cuerpos tras masacre en Yoro

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles del múltiple homicidio. Sin embargo, se confirmó que los cuerpos cuerpos ya fueron trasladados hacia Medicina Forense para la respectiva autopsia.

Masacres en el país

Esta sería la masacre número 21 en lo que va del año. El pasado 10 de noviembre cuatro personas perdieron la vida tras ser acribilladas al interior de un gimnasio en Morazán, Yoro.

Wilmer Antonio Mencía, implicado en esa masacre de Yoro, fue acusado por los delitos de tenencia ilegal de armas y municiones de uso prohibido, según informó el Ministerio Público.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias