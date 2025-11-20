Masacre en Colón: acribillan a tres personas, entre ellas una menor de 15 años

Colón, Honduras.- Tres personas fueron acribilladas al interior de un vehículo a la altura de la aldea El Carbón, en el departamento de Colón, durante la noche del pasado jueves -19 de noviembre.

De acuerdo con el informe preliminar, las víctimas fueron identificadas como Antoni Alfredo Gálvez, de 22 años, originario de Colón; Bella Dayaris Flores, de 15 años, residente en Rivera Hernández; y Luis Fernando Arita, de 19 años, oriundo de Atlántida.

Se maneja que fueron atacados a balazos por hombres armados.