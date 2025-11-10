Entre máquinas y sangre: así quedaron los cuerpos tras masacre en gimnasio en Yoro

Cuatro hombres fueron asesinados a disparos la mañana del lunes -10 de septiembre- mientras se encontraban dentro de un gimnasio en la colonia El Progreso, municipio de Morazán, en el departamento de Yoro. ¿Cómo hallaron sus cuerpos? A continuación los detalles.
Autoridades de la Policía Nacional informaron que recibieron una llamada, indicando que había cuatro muertos dentro del establecimiento de entrenamiento. Cuando los agentes policiales llegaron se encontraron con la terrible escena: cuatro hombres entre máquinas de hacer ejercicio y grandes cantidades de sangre en el suelo.
Testigos manifestaron que alrededor de las 7:40 de la mañana, un grupo de entre cuatro a cinco individuos vestidos como militares, con chalecos antibalas y armas de grueso calibre, ingresaron al local en busca de las víctimas.
Apartando a las demás personas abrieron fuego en contra de los cuatro hombre identificados como Óscar Roberto Melara, alias "El Pollo", Néstor Lenin Lara, Carlos Noé Lezama y José Antonio Quijada.
Habitantes del lugar refieren que "El Pollo" es un presunto distribuidor de drogas en la zona y que el ataque armado sería una pelea de territorios por la venta de sustancias. Sin embargo, las autoridades investigan para confirmar o descartar las hipótesis iniciales.
Aparentemente, las otras tres víctimas eran guardaespaldas de "El Pollo", información que también está siendo indagada por las autoridades.
De momento, el subcomisario Edgar Barahona informó que cerraron la ciudad mediante un operativo, con la finalidad de encontrar a los responsables de la masacre.
Además de agentes policiales, al lugar de los hechos se apersonaron miembros de Medicina Forense para el respectivo levantamiento de los cuatro cuerpos. "Vamos a esperar que se haga el proceso de levantamiento con Medicina Forense para certificar que los nombres son los correctos", agregó el portavoz policial.
La comunidad se encuentra conmocionada por el múltiple asesinato, y clama a las autoridades mayor resguardo policial en la zona.
Mientras tanto, un grupo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) será asignado al caso para que realice las investigaciones del caso. El subcomisario señaló que solicitarán las imágenes de cámaras del gimnasio y otros establecimientos para obtener mayores detalles del crimen.