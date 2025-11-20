Mandan a prisión a implicado en masacre en Morazán, Yoro

San Pedro Sula, Honduras.- El Ministerio Público informó que Wilmer Antonio Mencía, sindicado por la Policía como uno de los autores de la masacre de Morazán, Yoro, fue acusado por los delitos de tenencia ilegal de armas y municiones de uso prohibido. Mencía fue capturado el martes en Morazán por suponerlo responsable de la muerte de Óscar Melara Botto, alias el Pollo, y sus tres guardaespaldas en un gimnasio.

Según la Policía, a Mencía le decomisaron un fusil AK-47 y cuatro fusiles AR-15, que son las armas con las cuales supuestamente mataron a las cuatro personas. Las autoridades indicaron que están documentando la investigación del caso de la masacre para presentar el requerimiento contra el imputado por ese hecho. Fue enviado al presidio de El Progreso.

Masacre

La tranquilidad se vio interrumpida la mañana del lunes 10 de noviembre en el barrio El Progreso, del municipio de Morazán, cuando un ataque armado dejó cuatro personas muertas dentro de un gimnasio. Las víctimas fueron identificadas como Óscar Roberto Melara Botto, de 28 años, y sus guardaespaldas Néstor Lenín Lara Claro (26), Carlos Noé Lesama Jiménez (43) y José Antonio Pérez Quijada (20), quienes fueron abatidos a balazos mientras se encontraban en el establecimiento. El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana, cuando Melara Botto realizaba su rutina de ejercicios, mientras sus escoltas lo custodiaban.