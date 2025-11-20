Error en el procedimiento terminó con la vida del subcomisario Joel Vargas

El oficial fue ultimado en un operativo que ejecutó en la referida colonia, donde el subcomisario andaba ubicando a un pandillero implicado en el crimen de un oficial de policía retirado que mataron en Tegucigalpa en agosto de este año.

San Pedro Sula, Honduras.- Un error de procedimiento habría provocado la muerte del subcomisario de policía Joel Vargas en la colonia La Providencia, del sector Chamelecón.

Las autoridades policiales indicaron que Vargas llegó de Tegucigalpa a cumplir la misión de ubicar al sospechoso y unos ocho agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) le dieron apoyo para realizar la búsqueda.

Se informó que a Vargas sus superiores le indicaron que cuando ubicara el objetivo pidiera más refuerzos para ejecutar la captura por lo peligroso de la zona, dominada por la pandilla 18; pero no lo hizo.

Al ubicar el objetivo en la colonia La Providencia, Vargas tomó la decisión de lograr la captura y se bajó del carro en que andaba para ingresar a una vivienda de dos plantas.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, justo cuando estaba agarrando el portón de la casa para abrirlo empezaron los disparos y el oficial cayó herido y los otros policías repelieron el ataque.

A Vargas lo subieron al carro y sus compañeros alcanzaron llegar a la clínica policial en el barrio La Guardia, pero Vargas falleció. El oficial fungía como jefe de la Unidad de Feminicidios de la DPI en Tegucigalpa.

Según lo relatado por las autoridades, el oficial no quiso esperar por tener el logro de la captura, y los policías que andaban con él en el carro le dijeron: “No se baje, oficial, porque andamos poquitos y no sabemos cuántos hay adentro”. Se dijo que otra falla táctica es que el vehículo en que se transportaba con sus compañeros pasó más de una vez por enfrente de la casa, lo que alertó a los pandilleros.