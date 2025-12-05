Actas del voto hondureño en EE.UU. se procesarán a partir de la contingencia dos

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque el portal del Consejo Nacional Electoral (CNE) registra un avance del 87.84% en las actas escrutadas, ninguna de las 12 actas provenientes de Estados Unidos —correspondientes al voto exterior— ha sido procesada ni divulgada hasta este viernes, según verificó EL HERALDO en el sitio oficial de resultados.
Estas actas representan una fracción mínima del total pendiente, pero adquieren relevancia por el comportamiento histórico del voto en el nivel presidencial y por el estrecho margen entre los candidatos.
Lourdes Rosales, portavoz del CNE, confirmó a EL HERALDO que el material electoral ya está en el país y que su procesamiento comenzará en la contingencia 2.
Explicó que las actas que no se transmitieron desde los centros de votación serán extraídas de la maleta electoral en el Centro Logístico del Infop, escaneadas y transcritas antes de ingresar al flujo del escrutinio general.
La contingencia 2 recoge todas las actas que no lograron ser enviadas desde las Juntas Receptoras de Votos ni procesadas en los kits de transmisión. Una vez integradas al sistema, siguen el mismo tratamiento que el resto de actas transmitidas en tiempo real.
Después de esta fase, continuará el escrutinio especial, según resolución del pleno de consejeros, seguido de impugnaciones, recuentos oficiosos, consolidación de datos y emisión de resoluciones.
El CNE aseguró a EH Plus que el escrutinio especial iniciará el sábado, por lo que ese mismo día se empezará a transmitir las actas de los votos en el exterior.
Votos en el exterior
En Estados Unidos estaban habilitados aproximadamente 400,000 hondureños para votar, pero solo unos 18,000 lograron hacerlo debido a la disponibilidad limitada de 15 Juntas Receptoras de Votos. Cada JRV operó con 1,200 papeletas, lo que fija un máximo teórico de 14,400 votos.
A nivel general, el CNE habilitó 19,152 actas para estas elecciones. Hasta las 3:16 p.m. del viernes 5 de diciembre, se habían divulgado 16,824.
Las elecciones generales del 30 de noviembre convocaron a 6.5 millones de ciudadanos. Aunque el voto exterior representa un volumen menor, tiene un peso simbólico y puede influir en contiendas cerradas, como la presidencial.
Votaciones reñidas
El proceso ha marcado variaciones importantes. En el primer corte del 30 de noviembre, Nasry Asfura (PN) lideraba con el 40.6% (530,073 votos), seguido por Salvador Nasralla con el 38.8% (506,316). Rixi Moncada (Libre) se mantenía en tercer lugar con 19.6% (255,972).
Entre el 1 y el 4 de diciembre, Nasralla tomó ventaja por unos 18,000 votos. Sin embargo, en la madrugada del jueves Asfura revirtió la tendencia y al 5 de diciembre mantiene una ventaja de 20,405 votos, sumando 1,130,493 (40.20%), mientras Nasralla registra el 39.47%, según el CNE.