Actas del voto hondureño en EE.UU. se procesarán a partir de la contingencia dos

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque el portal del Consejo Nacional Electoral (CNE) registra un avance del 87.84% en las actas escrutadas, ninguna de las 12 actas provenientes de Estados Unidos —correspondientes al voto exterior— ha sido procesada ni divulgada hasta este viernes, según verificó EL HERALDO en el sitio oficial de resultados.

Estas actas representan una fracción mínima del total pendiente, pero adquieren relevancia por el comportamiento histórico del voto en el nivel presidencial y por el estrecho margen entre los candidatos.

Lourdes Rosales, portavoz del CNE, confirmó a EL HERALDO que el material electoral ya está en el país y que su procesamiento comenzará en la contingencia 2.

Explicó que las actas que no se transmitieron desde los centros de votación serán extraídas de la maleta electoral en el Centro Logístico del Infop, escaneadas y transcritas antes de ingresar al flujo del escrutinio general.

La contingencia 2 recoge todas las actas que no lograron ser enviadas desde las Juntas Receptoras de Votos ni procesadas en los kits de transmisión. Una vez integradas al sistema, siguen el mismo tratamiento que el resto de actas transmitidas en tiempo real.

Después de esta fase, continuará el escrutinio especial, según resolución del pleno de consejeros, seguido de impugnaciones, recuentos oficiosos, consolidación de datos y emisión de resoluciones.

El CNE aseguró a EH Plus que el escrutinio especial iniciará el sábado, por lo que ese mismo día se empezará a transmitir las actas de los votos en el exterior.