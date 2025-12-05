La mayoría son rostros conocidos ¿Cómo van quedando las alcaldías de Cortés?

La mayoría de las alcaldías en el departamento de Cortés están quedando en manos de figuras ya conocidas en la política local. Estos son los favorecidos por los resultados preliminares hasta el momento.
Potrerillo: En el municipio de Potrerillos va ganando el candidato a alcalde del Partido Liberal, Carlos Noé Rivera Manzanares, con 6,047 votos. Entretanto, el candidato nacional suma apenas 1,862, es decir una amplia diferencia.
San Francisco de Yojoa: En el municipio de San Francisco de Yojoa va ganando el candidato a alcalde del Partido Liberal, Francisco Adelman Reyes, con 3,806 votos; sin embargo, el candidato de Libre, Carlos Eduardo Rodríguez Sosa, le sigue de cerca con 3,160 marcas. Una diferencia apenas de 646 votos.
San Manuel: En el municipio de San Manuel va ganando el candidato a alcalde del Partido Liberal, Gerson Misael Ortíz Guevara, con 7,101 votos; el candidato de Libre le sigue de cerca con 6,313 marcas.
Choloma: En el municipio de Choloma va ganando el candidato a alcalde de Libertad y Refundación, Gustavo Antonio Mejía Escobar, con 30,233 votos. Entretanto, el candidato liberal suma apenas 17,652.
San Antonio de Cortés: En el municipio de San Antonio de Cortés va ganando el candidato a alcalde de Libertad y Refundación, Jesús Eduardo Núñez Serrano, con 3,284 votos. Entretanto, el candidato liberal suma apenas 1,232.
Santa Cruz de Yojoa: En el municipio de Santa Cruz de Yojoa va ganando el candidato a alcalde de Libre, Marlon Javier Pineda Leiva, con 13,056 votos.
Puerto Cortés: En el municipio de Puerto Cortés va ganando el candidato a alcalde del Partido Liberal, Omar Giancarlo Rodríguez Caña, con 33,209 votos. Entretanto, el candidato nacional suma apenas 4,245, una abismal diferencia.
Pimienta: En el municipio de Pimienta va ganando el candidato a alcalde del Partido Nacional, Raúl Alfredo Ugarte Florentino, con 5,461 votos. Entretanto, el candidato de Libre suma apenas 1,847, una diferencia abismal.
La Lima: En el municipio de La Lima va ganando el candidato a alcalde del Partido Liberal, Reynaldo Jesús Maldonado Funes, con 6,944 votos; sin embargo, el candidato nacional José Santos Motño López le sigue de cerca y suma 6,828. Una diferencia de solo 116 votos.
Omoa: En el municipio de Omoa va ganando el candidato a alcalde del Partido Nacional, Ricardo Alvarado Escobar, con 7,775 votos. Entretanto, el candidato de Libre suma apenas 6,332.
San Pedro Sula: En el municipio de San Pedro Sula va ganando el candidato a alcalde del Partido Liberal, Roberto Contreras Mendoza, con 174,580 votos, unos 140 votos más que su principal oponente.
Villanueva: En el municipio de Villanueva va ganando el candidato a alcalde del Partido Liberal, Walter Smelin Perdomo Aguilar, con 17,056 votos. Entretanto, el candidato nacional suma apenas 9,564, una considerable diferencia.