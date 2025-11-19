Fallece Emily Torres, la "eterna capitana" de las palillonas del Cultura Nacional School

Tegucigalpa, Honduras.- La comunidad estudiantil del Cultura Nacional School enfrenta un profundo luto tras la muerte de Emily Nicole Torres Domínguez, una de sus alumnas más destacadas y figura emblemática del cuadro de palillonas.

A la joven estudiante la caracterizan por su liderazgo, su rendimiento académico y su espíritu alegre, cualidades que la convirtieron en un referente dentro del centro educativo.

Personas cercanas a la familia confirmaron a EL HERALDO que la joven padecía cáncer en el cerebro. En septiembre presentó los primeros síntomas, lo que llevó a una intervención quirúrgica en octubre y posteriores días en cuidados intensivos.

"Solo se le empezó a dormir un brazo y un pie, luego un par de desmayos y ahí comenzaron los exámenes", relataron.

La muerte de la joven ocurrió el martes 18 de noviembre, alrededor de las 4:00 de la tarde.

Su fallecimiento tomó por sorpresa a compañeros, maestros y padres de familia, quienes la describieron como una estudiante brillante, amable, dinámica, alegre y con una gran pasión por el baile.