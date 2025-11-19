Fallece Emily Torres, la "eterna capitana" de las palillonas del Cultura Nacional School

Tegucigalpa, Honduras.- La comunidad estudiantil del Cultura Nacional School enfrenta un profundo luto tras la muerte de Emily Nicole Torres Domínguez, una de sus alumnas más destacadas y figura emblemática del cuadro de palillonas.
A la joven estudiante la caracterizan por su liderazgo, su rendimiento académico y su espíritu alegre, cualidades que la convirtieron en un referente dentro del centro educativo.
Personas cercanas a la familia confirmaron a EL HERALDO que la joven padecía cáncer en el cerebro. En septiembre presentó los primeros síntomas, lo que llevó a una intervención quirúrgica en octubre y posteriores días en cuidados intensivos.
"Solo se le empezó a dormir un brazo y un pie, luego un par de desmayos y ahí comenzaron los exámenes", relataron.
La muerte de la joven ocurrió el martes 18 de noviembre, alrededor de las 4:00 de la tarde.
Su fallecimiento tomó por sorpresa a compañeros, maestros y padres de familia, quienes la describieron como una estudiante brillante, amable, dinámica, alegre y con una gran pasión por el baile.
Para muchos, su disciplina y su calidez personal la convirtieron en un ejemplo dentro y fuera del aula.
Desde el colegio expresaron su pesar mediante un mensaje oficial de duelo. "Su partida inesperada deja un vacío inmenso en cada rincón de nuestro colegio", señaló la institución al recordar la huella que dejó en actividades cívicas y en el liderazgo del cuadro de palillonas, donde sus compañeras la eligieron capitana por unanimidad.
El Cultura Nacional School anunció que realizará actos internos para honrar su memoria y acompañó a su familia en este momento de dolor.
Emily Nicole Torres Domínguez esta siendo velada este miércoles en la funeraria Espíritu Santo, Salón Florencia, en el bulevar Suyapa, desde las 10:00 de la mañana. Su sepelio está programado para las 3:00 de la tarde en el Jardín de Paz San Miguel Arcángel, en la aldea Las Casitas.