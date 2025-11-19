Rescatan a cinco personas soterradas tras colapso de muro en Catacamas, Olancho

Catacamas, Honduras.- Cinco personas quedaron atrapadas entre escombros luego de que un muro de su vivienda colapsara en el municipio de Catacamas, Olancho.

Aparentemente, se estaban realizando trabajos de reparación sobre el muro cuando, de repente, colapsó. La humedad y la cimentación poco adecuada de la vivienda fueron parte del problema.

Vecinos que presenciaron la escena alertaron al Cuerpo de Bomberos sobre lo ocurrido. Minutos después, un equipo llegó al lugar para ejecutar el rescate de las víctimas.