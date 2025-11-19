  1. Inicio
  2. · Sucesos

Rescatan a cinco personas soterradas tras colapso de muro en Catacamas, Olancho

Al menos cinco personas quedaron atrapadas bajo escombros tras el colapso del muro de su vivienda en Catacamas. Se encuentran estables de salud

  • 19 de noviembre de 2025 a las 12:41
Rescatan a cinco personas soterradas tras colapso de muro en Catacamas, Olancho

Vecinos que presenciaron la escena alertaron al Cuerpo de Bomberos sobre lo ocurrido. Minutos después, un equipo llegó al lugar para ejecutar el rescate de las víctimas.

 Foto: Cuerpo de Bomberos

Catacamas, Honduras.- Cinco personas quedaron atrapadas entre escombros luego de que un muro de su vivienda colapsara en el municipio de Catacamas, Olancho.

Aparentemente, se estaban realizando trabajos de reparación sobre el muro cuando, de repente, colapsó. La humedad y la cimentación poco adecuada de la vivienda fueron parte del problema.

Vecinos que presenciaron la escena alertaron al Cuerpo de Bomberos sobre lo ocurrido. Minutos después, un equipo llegó al lugar para ejecutar el rescate de las víctimas.

Sacaban arenilla de un cerro y quedaron soterrados: así murieron Kerin y Farin en Yuscarán

"Recibimos una llamada del 911 donde se reportaba que en la colonia Juan Pablo II había colapsado una vivienda, de inmediato salieron dos de nuestras unidades", aseguró Manuel Ochoa, capital de los Bomberos.

Tras llegar a la escena, las autoridades constataron que una de las paredes de la vivienda había cedido y cinco personas estaban atrapadas bajo los bloques destruidos.

"Eran dos personas de la tercera edad, una persona de aproximadamente 30 años y dos menores de edad. Todos fueron rescatados ilesos de la emergencia", indicó el capitán.

Rescatan a siete obreros soterrados tras derrumbe de muro en Danlí, El Paraíso

Una de las víctimas fue identificada como: Ramón Obdulio Navarro, de 57 años. Las autoridades señalaron que es una persona diabética, así que lo trasladaron hasta un centro asistencial para colocarle insulina.

El resto de las víctimas se mantienen en estado de salud estable. Las únicas perdidas que dejó el incidente fueron materiales, según informaron las autoridades.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias