Rescatan a cinco personas soterradas tras colapso de muro en Catacamas, Olancho

Catacamas, Honduras.- Cinco personas quedaron atrapadas entre escombros luego de que un muro de su vivienda colapsara en el municipio de Catacamas, Olancho.
Aparentemente, se estaban realizando trabajos de reparación sobre el muro cuando, de repente, colapsó. La humedad y la cimentación poco adecuada de la vivienda fueron parte del problema.
Vecinos que presenciaron la escena alertaron al Cuerpo de Bomberos sobre lo ocurrido. Minutos después, un equipo llegó al lugar para ejecutar el rescate de las víctimas.
"Recibimos una llamada del 911 donde se reportaba que en la colonia Juan Pablo II había colapsado una vivienda, de inmediato salieron dos de nuestras unidades", aseguró Manuel Ochoa, capital de los Bomberos.
Tras llegar a la escena, las autoridades constataron que una de las paredes de la vivienda había cedido y cinco personas estaban atrapadas bajo los bloques destruidos.
"Eran dos personas de la tercera edad, una persona de aproximadamente 30 años y dos menores de edad. Todos fueron rescatados ilesos de la emergencia", indicó el capitán.
Una de las víctimas fue identificada como: Ramón Obdulio Navarro, de 57 años. Las autoridades señalaron que es una persona diabética, así que lo trasladaron hasta un centro asistencial para colocarle insulina.
El resto de las víctimas se mantienen en estado de salud estable. Las únicas perdidas que dejó el incidente fueron materiales, según informaron las autoridades.