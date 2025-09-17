  1. Inicio
Rescatan a siete obreros soterrados tras derrumbe de muro en Danlí, El Paraíso

El Cuerpo de Bomberos, junto a compañeros de los trabajadores, realizó labores de rescate para liberar a los afectados. Hasta el momento no se reportan fallecidos

  • 17 de septiembre de 2025 a las 12:23
Todos los obreros fueron trasladados al Hospital Gabriel Alvarado de Danlí.

 Foto: Cortesía Cuerpo de Bomberos

Danlí, Honduras.- Siete obreros fueron rescatados tras quedar soterrados por el derrumbe de un muro perimetral en un área de construcción de Danlí, en el departamento de El Paraíso, zona oriental de Honduras.

El incidente ocurrió durante labores de construcción, cuando la estructura colapsó y atrapó a los trabajadores bajo escombros y tierra.

Según reportes del Cuerpo de Bomberos y compañeros de los obreros, actuaron de manera inmediata para retirar las piedras y tierra que mantenían atrapadas a las víctimas.

"Ya vemos que tiene liberada parte del cuerpo... la pierna está atrapada", expresó uno de los trabajadores mientras ayudaba a salir de los escombros a uno de sus compañeros.

Todos los trabajadores fueron trasladados a la sala de emergencias del Hospital Gabriel Alvarado, donde recibirán atención médica especializada.

Las autoridades supervisan las labores de rescate y aseguran que las operaciones continuarán hasta liberar completamente a los obreros y garantizar que ninguno haya sufrido lesiones de gravedad.

Hasta el momento, no se han reportado fallecimientos, y los rescatistas continúan trabajando con precaución ante la situación.

