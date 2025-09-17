Rescatan a siete obreros soterrados tras derrumbe de muro en Danlí, El Paraíso

Danlí, Honduras.- Siete obreros fueron rescatados tras quedar soterrados por el derrumbe de un muro perimetral en un área de construcción de Danlí, en el departamento de El Paraíso, zona oriental de Honduras. El incidente ocurrió durante labores de construcción, cuando la estructura colapsó y atrapó a los trabajadores bajo escombros y tierra.

Según reportes del Cuerpo de Bomberos y compañeros de los obreros, actuaron de manera inmediata para retirar las piedras y tierra que mantenían atrapadas a las víctimas. "Ya vemos que tiene liberada parte del cuerpo... la pierna está atrapada", expresó uno de los trabajadores mientras ayudaba a salir de los escombros a uno de sus compañeros. Todos los trabajadores fueron trasladados a la sala de emergencias del Hospital Gabriel Alvarado, donde recibirán atención médica especializada. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.