Cossette advierte desalojo de delegados de Libre y el PL tras intento de "boicot" en escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció la paralización de los escrutinios especiales, señalando directamente a los representantes del partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Liberal tras el retiro de sus delegados, impidiendo el inicio del "turno B" del escrutinio especial. Según detalló López, tras una jornada de reorganización logística y el refuerzo de la seguridad, todo estaba listo para el ingreso del relevo de segundo turno, para dar continuidad a la revisión de actas. Sin embargo, denunció que mientras se realizaba la lectura de las reglas de transparencia y se exponían las transgresiones detectadas, los representantes de Libre y Liberal decidieron abandonar el recinto ubicándose en las afueras del lugar.

"Este comportamiento no admite interpretación adicional: su objetivo es impedir la declaratoria. Se trata de una conducta que transgrede la legalidad, vulnera el cronograma electoral y se ejecuta con absoluta impunidad", manifestó López. Ante el estancamiento, exigió la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas, en su calidad de garantes del proceso electoral. Advirtió que los representantes de los partidos políticos, o cumplen con la función para la cual fueron acreditados, o deben ser desalojados del recinto, procediendo de inmediato a iniciar los procesos correspondientes por la comisión de delitos electorales. Deben ser sustituidos.