Transición al nuevo gobierno es abordada en consejo de ministros en Olancho

Olancho, Honduras.- En Lepaguare, Olancho, se realizó este día consejo de ministros donde la presidenta Xiomara Castro encabezó el encuentro con su gabinete.
La mandataria recibió más de 100 informes por parte de los burócratas sobre la gestión en los cuatro años de mandato.
A su vez, se aprobó extender el estado de excepción hasta el 26 de enero, último día de la administración de Xiomara Castro.
Otro apunto abordado es la transición hacia el nuevo gobierno, según contó el vicecanciller Gerardo Torres.
“La orden de la presidenta ha sido clara y tenemos dos instrucciones: uno es preparar este cierre de año y lo otro es preparar el cierre del gobierno. Todavía estamos en un contexto político complicado, pendiente de la declaración de las elecciones, pero el mandato de este gobierno es rendir cuentas y dejar claro las cosas que el socialismo democrático hereda”, dijo Torres.
El 27 de enero deberá comenzar el nuevo gobierno que será liderado por Nasry Asfura del Partido Nacional o Salvador Nasralla del Partido Liberal.
Hasta la noche de este 20 de diciembre, Asfura registraba 1,369,370 votos, mientras Nasralla un total de 1,345,086; representando una ventaja de 24,284 votos para el exalcalde del Distrito Central.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha detallado un avance de 99.87% de actas y pendiente de 1,809 con inconsistencia.