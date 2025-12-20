Transición al nuevo gobierno es abordada en consejo de ministros en Olancho

La mandataria recibió más de 100 informes por parte de los burócratas sobre la gestión en los cuatro años de mandato.

Olancho, Honduras.- En Lepaguare , Olancho , se realizó este día consejo de ministros donde la presidenta Xiomara Castro encabezó el encuentro con su gabinete.

A su vez, se aprobó extender el estado de excepción hasta el 26 de enero, último día de la administración de Xiomara Castro.

Otro apunto abordado es la transición hacia el nuevo gobierno, según contó el vicecanciller Gerardo Torres.

“La orden de la presidenta ha sido clara y tenemos dos instrucciones: uno es preparar este cierre de año y lo otro es preparar el cierre del gobierno. Todavía estamos en un contexto político complicado, pendiente de la declaración de las elecciones, pero el mandato de este gobierno es rendir cuentas y dejar claro las cosas que el socialismo democrático hereda”, dijo Torres.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El 27 de enero deberá comenzar el nuevo gobierno que será liderado por Nasry Asfura del Partido Nacional o Salvador Nasralla del Partido Liberal.