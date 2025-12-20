Nasry Asfura denuncia irregularidades en escrutinio especial como anulación de actas

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional (PN), se sumó a las denuncias de irregularidades en el escrutinio especial de las elecciones generales. Asfura cuestionó que se haya detenido el escrutinio e hizo un llamado a organismos internacionales.

El candidato dijo que “los miembros de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento son organismos electorales legalmente constituidos. No son ciudadanos enviados a defender intereses partidarios, sino autoridades sujetas a la ley. Cualquier actuación al margen de ella es delito y tiene consecuencias penales”. Agregó que ha habido agresiones en el Centro Logístico Electoral. “Hoy, sábado 20 de diciembre, estas Juntas han paralizado ilegalmente las actividades del Centro Logístico Electoral, han agredido a mujeres, y lo han hecho ante la pasividad cómplice de fiscales presentes que incumplen su deber constitucional”.

Continuó recordando que "el pueblo hondureño habló con claridad el 30 de noviembre. Respeten esa decisión soberana. No es anulando actas, retrasando el proceso ni recurriendo a la violencia como se cambian los resultados de una elección democrática".