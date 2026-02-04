Rasel Tomé dice que tras escándalo de Sedesol, Libre brindó más apoyo a Isis Cuéllar

Tegucigalpa, Honduras.- Rasel Tomé, exdiputado de Libertad y Refundación (Libre), se refirió al caso de Isis Cuéllar y afirmó que tras el escándalo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Libre le brindó más respaldo.
El excongresista se unió a las críticas por la polémica que envuelve a Cuéllar y dejó en claro que debió ser separada de la institución.
Tomé reconoció, además, que esto fue parte de los factores que propiciaron la derrota de Libre en las elecciones generales de 2025.
“Esta es una de las razones por las que perdimos las elecciones, solicité en conferencia de prensa que tomaran acciones que debían rodar cabezas, que no debía continuar el ministro (José Carlos Cardona), y que la diputada tenía que ser suspendida del Partido, que no debía continuar corriendo por una diputación, por haber violentando los principios revolucionarios de Libre”, dijo.
No obstante, Rasel Tomé adujo que los altos mandos de Libre hicieron caso omiso a la recomendación.
“¿Qué pasó? Más apoyo le dieron de la coordinación y la recibieron en Casa Presidencial, allí están los resultados el 30 de noviembre, los pueblos tienen sabiduría”.
El escándalo de Sedesol ha salpicado fuertemente a Libre y el 3 de febrero el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, hizo confesiones que involucran al expresidente Manuel Zelaya y su familia.
Según dijo Cardona, Cuéllar le confesó que iba a estar protegida porque mantenía una relación con alguien de la familia Zelaya.
Además, fue el propio expresidente quien habría coordinado que Cardona fuese inculpado en el caso.