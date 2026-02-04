José Carlos Cardona: de comparar a “Mel” con Morazán a decir que él lo inculpó en caso Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- Allá por septiembre del 2022 el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, afirmó que el expresidente Manuel Zelaya Rosales era comparable con la figura del prócer Francisco Morazán. Sin embargo, el 3 de febrero, al presentarse a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cardona hizo olvidar esos elogios al declarar que el expresidente es parte de un plan para inculparlo por el escándalo de Sedesol.

El caso de corrupción que tiene a 12 requeridos por la justicia ha hecho que se empiecen a sacar los trapos sucios dentro de Libertad y Refundación (Libre). Es tal la polémica que Cardona confesó que la diputada Isis Cuéllar, congresista de Libre por Copán, ha mantenido una relación sentimental con un miembro de la familia Zelaya; algo que según dijo, se lo confesó la misma Cuéllar. "Después de Francisco Morazán, ¿cuál es el hondureño universal más conocido en todo el mundo en la historia? Manuel Zelaya Rosales", dijo el 15 de septiembre de 2022 el exministro en una entrevista a Une TV. Sobre los argumentos que lo llevaron a ser tal comparación, abonó esa ocasión: "Si Francisco Morazán estuviera vivo hoy, ¿dónde crees que estaría? ¿Crees que estaría en esos canales hablando mal de los desfiles o estaría aquí con el pueblo? En las graderías, con el pueblo".

Y siguió: “Hoy vimos a esa reencarnación de Morazán subirse a esas graderías y lo vimos pasar en un carro y saludar a su esposa, a la presidenta”, en relación a que 'Mel' Zelaya en ese momento subió a las gradas del Estadio Nacional a compartir con la gente. La charla continuó y el periodista le consultó: “¿Te atreverías a comparar la figura de Manuel Zelaya Rosales con la figura del general Francisco Morazán?”.

José Carlos Cardona respondió: “Si hacés un análisis, después de Francisco Morazán, ¿cuál es el hondureño universal conocido en todo el mundo en la historia? Manuel Zelaya Rosales. El golpe de Estado del 2009 convirtió a Manuel Zelaya Rosales en una figura histórica de la historia universal”.

Del amor al odio

Pero la luna de miel no es para siempre y Cardona se destapó ante un caso de corrupción donde, según perjuró, no tiene nada que ver y la culpable es la congresista Isis Cuéllar. El exfuncionario hizo olvidar esos elogios que un día emitió hacia Manuel Zelaya y declaró que “esto se planeó en el departamento de Copán, en la plática que tuvimos el 28 de junio, ella (Isis Cuéllar) dijo que quien filtró el video para sacarme el gobierno, fue el expresidente Manuel Zelaya”. Y fue más allá: “El día que renuncié, el 28 de junio del año pasado, la diputada Cuéllar me dijo personalmente que ella iba a estar protegida porque era pareja sentimental de un miembro de la familia Zelaya, que en ese momento era la familia presidencial. Yo no tenía ese tipo de protección”.