Caletas y hasta falsa indumentaria de la DEA decomisan en allanamientos en SPS

Grandes cantidades de droga escondidas, así como armas, han sido halladas en las diferentes casas allanadas por las autoridades en San Pedro Sula

  • Actualizado: 04 de febrero de 2026 a las 09:46
1 de 10

El Ministerio Público ejecutó este miércoles 17 allanamientos de morada y tres inspecciones en San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, en contra de varios miembros de un grupo crimina dedicados al tráfico de dorgas y armas. En uno de los hallazgos se encontró indumentaria falsa de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

 Foto: X/ Ministerio Público
2 de 10

En una de las viviendas allanadas por las autoridades de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) se encontraron caletas con grandes paquetes de droga.

 Foto: X/ Ministerio Público
3 de 10

De igual forma, escondido en un vehículo, se encontró una gran cantidad de droga escondida.

 Foto: X/ Ministerio Público
4 de 10

Hasta el momento no hay personas detenidas en el operativo y se desconoce a quién pertenecería la droga hallada en las caletas.

Foto: X/ Ministerio Público
5 de 10

Las autoridades investigan a quién iba dirigida la droga hallada en las caletas.

Foto: X/ Ministerio Público
6 de 10

El objetivo de la operación es la recolección de indicios en relación a las actividades ilícitas que realizan los investigados en cuanto al supuesto almacenamiento de drogas y armas en los puntos a allanar, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Foto: X/ Ministerio Público
7 de 10

Las investigaciones contra esta organización criminal indican que utilizan varios negocios como fachada.

Foto: X/ Ministerio Público
8 de 10

Las autoridades del Ministerio Público dejaron ver que miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) estarían detrás de estos negocios con grandes cantidades de droga escondida.

Foto: X/ Ministerio Público
9 de 10

En algunos de los lugares allanados también se encontraron armas y balas.

Foto: X/ Ministerio Público
10 de 10

Según las investigaciones, la droga es transportada hacia la capital de Honduras, pero se desconoce si ese es su detino final.

Foto: X/ Ministerio Público
