Caletas y hasta falsa indumentaria de la DEA decomisan en allanamientos en SPS

El Ministerio Público ejecutó este miércoles 17 allanamientos de morada y tres inspecciones en San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, en contra de varios miembros de un grupo crimina dedicados al tráfico de dorgas y armas. En uno de los hallazgos se encontró indumentaria falsa de la Administración para el Control de Drogas (DEA).