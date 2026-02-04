  1. Inicio
Revelan motivos del crimen de Jairo Juárez, expareja de Roxana Castro, asesinado en SPS

Nuevas hipótesis surgen en el caso del comerciante Jairo Juárez, quien fue asesinado en el barrio Los Andes, de San Pedro Sula, cuando salía junto a su familia de un comedor en la zona

  • Actualizado: 04 de febrero de 2026 a las 08:22
1 de 12

Jairo Juárez Santiago fue asesinado por sicarios que se movilizaban en una camioneta verde cuando salía junto a su familia. Años antes de su muerte, las investigaciones lo señalaban como la persona que habría coordinado el asesinato de su pareja sentimental, la ejecutiva Roxana Castro.

 Foto: Redes sociales
2 de 12

Juárez Santiago era un hombre dedicado al comercio de la madera y fue asesinado el 23 de diciembre de 2025 en el barrio Los Andes, cerca del bulevar Los Caminantes, por sicarios que se desplazaban en una camioneta verde, cuando salía de un restaurante en compañía de su familia.

 Foto: Redes sociales
3 de 12

Marbely Roxana Castro, de 27 años, era madre de su hijo y fue su pareja. También fue asesinada el 12 de diciembre del 2023 en el bulevar Los Caminantes, casualmente a pocas cuadras de donde le quitaron la vida a Jairo Juárez.

 Foto: Redes sociales
4 de 12

Ambos crímenes tendrían un vínculo, pues las investigaciones indican que fue el mismo Jairo quien ordenó matar a Roxana, luego de citarla en un lugar, acompañarla hasta su vehículo y dar una señal a un criminal para que le quitara la vida.

 Foto: Redes sociales
5 de 12

La Policía Nacional inició una serie de investigaciones en el entorno personal y laboral de Juárez Santiago, de las cuales surgieron varias hipótesis relacionadas con el móvil del asesinato.

 Foto: Redes sociales
6 de 12

Una de las primeras líneas de investigación apuntó a posibles conflictos vinculados a su actividad económica, ya que la víctima se dedicaba a la comercialización de madera, un rubro que, según autoridades, suele estar expuesto a disputas.

 Foto: Redes sociales
7 de 12

Sin embargo, durante las indagaciones también salió a la luz pública la relación sentimental que Juárez Santiago mantenía con la ejecutiva Roxana Castro , conocida como “Roxy”.

 Foto: Redes sociales
8 de 12

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la joven habría sido asesinada por encargo de Jairo Juárez Santiago, quien figura en el expediente como autor intelectual del crimen, según informó la Policía Nacional.

 Foto: Redes sociales
9 de 12

Las autoridades aseguraron que existen pruebas técnico-científicas y testificales, entre ellas videos, que incriminan al comerciante como la persona que ordenó el homicidio de la ejecutiva.

 Foto: Redes sociales
10 de 12

Las pesquisas establecen que Juárez Santiago citó a Roxy en el lugar del crimen y que ambos se reunieron durante aproximadamente diez minutos en un café cercano, previo al ataque armado.

 Foto: Redes sociales
11 de 12

Posteriormente, la joven se subió a su vehículo, mientras que Juárez Santiago abordó brevemente el asiento trasero, desde donde habría sido visto por el sicario, para luego descender, y dar una señal de confirmación del objetivo.

 Foto: Redes sociales
12 de 12

La Policía informó que surgió una tercera línea de investigación vinculada a presuntos problemas de narcotráfico, la cual es la que prevalece entre las hipótesis manejadas del crimen. Además, establecieron que este crimen estaría ligado al asesinato de dos hermanos del comerciante, configurando un posible ajuste de cuentas.

 Foto: Redes sociales
