Revelan motivos del crimen de Jairo Juárez, expareja de Roxana Castro, asesinado en SPS

Jairo Juárez Santiago fue asesinado por sicarios que se movilizaban en una camioneta verde cuando salía junto a su familia. Años antes de su muerte, las investigaciones lo señalaban como la persona que habría coordinado el asesinato de su pareja sentimental, la ejecutiva Roxana Castro.
Juárez Santiago era un hombre dedicado al comercio de la madera y fue asesinado el 23 de diciembre de 2025 en el barrio Los Andes, cerca del bulevar Los Caminantes, por sicarios que se desplazaban en una camioneta verde, cuando salía de un restaurante en compañía de su familia.
Marbely Roxana Castro, de 27 años, era madre de su hijo y fue su pareja. También fue asesinada el 12 de diciembre del 2023 en el bulevar Los Caminantes, casualmente a pocas cuadras de donde le quitaron la vida a Jairo Juárez.
Ambos crímenes tendrían un vínculo, pues las investigaciones indican que fue el mismo Jairo quien ordenó matar a Roxana, luego de citarla en un lugar, acompañarla hasta su vehículo y dar una señal a un criminal para que le quitara la vida.
La Policía Nacional inició una serie de investigaciones en el entorno personal y laboral de Juárez Santiago, de las cuales surgieron varias hipótesis relacionadas con el móvil del asesinato.
Una de las primeras líneas de investigación apuntó a posibles conflictos vinculados a su actividad económica, ya que la víctima se dedicaba a la comercialización de madera, un rubro que, según autoridades, suele estar expuesto a disputas.
Sin embargo, durante las indagaciones también salió a la luz pública la relación sentimental que Juárez Santiago mantenía con la ejecutiva Roxana Castro , conocida como “Roxy”.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, la joven habría sido asesinada por encargo de Jairo Juárez Santiago, quien figura en el expediente como autor intelectual del crimen, según informó la Policía Nacional.
Las autoridades aseguraron que existen pruebas técnico-científicas y testificales, entre ellas videos, que incriminan al comerciante como la persona que ordenó el homicidio de la ejecutiva.
Las pesquisas establecen que Juárez Santiago citó a Roxy en el lugar del crimen y que ambos se reunieron durante aproximadamente diez minutos en un café cercano, previo al ataque armado.
Posteriormente, la joven se subió a su vehículo, mientras que Juárez Santiago abordó brevemente el asiento trasero, desde donde habría sido visto por el sicario, para luego descender, y dar una señal de confirmación del objetivo.
La Policía informó que surgió una tercera línea de investigación vinculada a presuntos problemas de narcotráfico, la cual es la que prevalece entre las hipótesis manejadas del crimen. Además, establecieron que este crimen estaría ligado al asesinato de dos hermanos del comerciante, configurando un posible ajuste de cuentas.