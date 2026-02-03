¿Qué revela la última foto de Luis y Nicol, hallados muertos dentro de cabaña en Tatumbla?

La falta de un dictamen forense final, debido a fallas en la maquinaria del Ministerio Público, ha prolongado la agonía de las familias por más de cuatro meses. La ATIC ya tiene en su poder la información, pero los avances son escasos. "Este no es un tema accidental; tacharlo así sería irresponsable porque hay responsables y hubo manipulación", puntualizó Oseguera.