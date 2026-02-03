José Carlos Cardona: "Presentate Isis Cuéllar, vos sos la culpable de todo esto"

Tegucigalpa, Honduras.- El exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, acusó públicamente a la diputada Isis Cuéllar de ser responsable del caso de presunto fraude por el que enfrenta un proceso judicial, luego de comparecer este martes a una audiencia de declaración de imputado. “Isis Cuéllar, presentate, presentate, vos sos la culpable de todo esto”, expresó Cardona ante medios de comunicación, al finalizar la audiencia en la que un juez natural le dictó arresto domiciliario como medida cautelar. Pese a la medida impuesta, Cardona afirmó que se someterá al proceso judicial y que demostrará su inocencia. “Estamos respetando la ley, yo me someto al debido proceso y vamos a continuar".

"Esto apenas comienza, vamos a defendernos y a demostrar nuestra inocencia de todas las acusaciones que hay en nuestra contra", manifestó. La audiencia inició a las 2:30 de la tarde y concluyó alrededor de las 8:00 de la noche, tras más de cinco horas de diligencias. Durante el proceso, el juez determinó imponer arresto domiciliario mientras avanza el caso. Durante sus declaraciones, el exfuncionario también indicó que el Ministerio Público (MP) presentará todos los elementos probatorios que tenga en mano, en la audiencia inicial programada para el viernes. "El viernes el Ministerio Público va a presentar los elementos probatorios que tengan. Nosotros aquí vamos a estar y vamos a respetar la medida que se nos ha impuesto", aseguró.