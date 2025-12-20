“Me mantengo firme y con valentía”: Hall confirma avance de más de 900 actas en el escrutinio

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 900 actas del nivel presidencial ya han sido procesadas en el escrutinio especial, confirmó este día Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE). La titular del órgano electoral atribuyó los avances del escrutinio especial al trabajo de casi 100 Juntas Especiales integradas para esta fase del proceso. Hall detalló que el escrutinio se desarrolla con la presencia de observadores nacionales e internacionales, transmisión en vivo y el acompañamiento de Auditoría Externa, como parte de los mecanismos de transparencia implementados por el CNE.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, la consejera reconoció que el actual proceso electoral ha sido uno de los más complejos en la historia del país, debido a múltiples dificultades tanto internas como externas que han afectado su desarrollo. "Es justo reconocer públicamente la labor del equipo del CNE en el CLE: mujeres y hombres que, con actitud heroica y silenciosa, no dejan de trabajar a pesar de las tempestades que enfrentan, articuladas a veces por quienes deberían defenderlos", posteó Hall. Asimismo, Hall envió un mensaje al pueblo hondureño, asegurando que se mantiene firme y comprometida con culminar el proceso electoral hasta la declaratoria oficial, actuando conforme a la Constitución y la Ley.