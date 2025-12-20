Cossette López a Marlon Ochoa: “Yo no tengo vocación de payaso, prefiero ser domadora de fieras”

Tegucigalpa, Honduras.- Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), denunció una vez más a Marlon Ochoa, representante de Libertad y Refundación (Libre) en el órgano electoral. López defendió una reunión de pleno vía Zoom y tildó de “remedo de dictador" a Ochoa, quien amenazó con grabar la sesión, a la que él sí asistiría personalmente, para evidenciar que eran ellas quienes no se presentaban.

Más temprano, el consejero había manifestado que Cossette López y Ana Paola Hall tenían 10 días sin asistir a sesiones presenciales. López manifestó que "fuimos convocados a realizar sesión de pleno esta noche, vía Zoom, como se ha venido haciendo de forma regular y sin ningún inconveniente. Sin embargo, el consejero Ochoa pretende imponerse y amedrentarnos con hacer transmisiones y exhibirnos... Lo que busca de manera arbitraria, es que se dé una sesión presencial y que, por la fuerza, la consejera Ana Paola Hall y yo acudamos". Continuó: "No es una casualidad. Este personaje cree que puede someternos a sus caprichos mediante amenazas, intimidación y el respaldo de quienes lo acompañan en esta peligrosa deriva. Su intención es evidente".

A criterio de Cossette López, Marlon Ochoa está aliado con el Ministerio Público (MP) y está gestando acciones en contra de ella y la consejera Hall.

“Su coordinación con el Ministerio Público en una persecución política es cada vez más clara, así como su objetivo de privarnos ilícitamente de nuestra libertad y, con ello, de arrebatarle a Honduras su democracia”, fustigó. Continuando la denuncia, manifestó que Ochoa exige que nos 'ubiquen', no por razones de seguridad, sino porque busca exponernos, provocar una detención ilegal o facilitar agresiones por parte de colectivos que todos conocemos. No estamos frente a un demócrata, sino ante un remedo de dictador al que el libreto se le quedó incompleto, porque olvidó un detalle fundamental: en Honduras nadie elige autoridades por la fuerza. En las elecciones generales, todos los consejeros tenemos un solo voto”.