Políticos reaccionan luego que EE UU le rechazó la visa a Marlon Ochoa: "Vas a ir a la cárcel"

Tegucigalpa, Honduras.- Diversos políticos reaccionaron e hicieron un llamado de atención a Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego que Estados Unidos le negara la visa. Algunos políticos de oposición manifestaron que Libertad y Refundación (Libre) está usando a Ochoa.

A su vez, hicieron un llamado para que recapacite en cuanto a su accionar en el proceso electoral, tras asegurar que no participará en la firma de la declaratoria oficial de elecciones, por considerar el proceso fraudulento, pese a ser uno de los consejeros propietarios del CNE.

Opiniones sobre Marlon Ochoa:

Beatriz Valle: "Firmá que no estás de acuerdo ¿Cuál es la intención de boicotear la declaratoria? Porque ustedes ni con pistola se quedan y vos por andar de terco vas a ir la cárcel".

Jorge Cálix: Marlon Ochoa, TE ESTÁN USANDO. Estados Unidos revoca la visa de Mario Morazán por obstruir los procesos jurisdiccionales del TJE. También rechazó la petición de visa de Marlon Ochoa. Los que no quieren respetar la voluntad popular, tengan mucho cuidado. Mi consejo para usted que me lee, es que si se las va a tirar de antiimperialista, no ande pidiendo que le den la visa para que no le pelen la cara como se la pelaron a Marlon Ochoa”.

Antonio Rivera Callejas: “Hay personas que pasarán a la historia por defender hasta arriesgando su vida y la de su familia, elecciones y democracia. Una de ellas es Cossette López. A palabras necias, oídos sordos. Y mientras unos hacen historia, otros como Marlon Ochoa solo hacen ruido. No hay que confundir protagonismo con razón. Honduras sí distingue entre lo bueno y lo malo, adelante Cossette López que ya la historia ya le tiene un lugar especial!!”.

Rashid Mejía: “¡Urgente! Sin visa Mario Morazán, Marlon Ochoa y Luis Redondo por interferir con el proceso electoral. Luis Redondo, ya no irá a ver el Mundial al imperio que tanto odia. ¿Cuántos más hacen falta? ¡Se les acabó el shopping en Miami!”.



Lissi Cano: “Ahora sí, pueden hacer sus maletas y emprender ese soñado viaje a esos 'socialistas' destinos que tanto admiran. ¡Bon voyage, ñángaras!”.

