  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Fichajes Honduras: Olimpia le quita jugador a Motagua y Marathón tiene una alta

El mercado de fichajes de Honduras se ha comenzado a mover, Olimpia ya empezó a hacer sus movimientos y tiene el reemplazo de Dereck Moncada

  • Actualizado: 20 de diciembre de 2025 a las 13:47
Fichajes Honduras: Olimpia le quita jugador a Motagua y Marathón tiene una alta
1 de 18

El mercado de fichajes de Honduras se ha comenzado a mover, Olimpia ya empezó a hacer sus movimientos y tiene el reemplazo de Dereck Moncada
Fichajes Honduras: Olimpia le quita jugador a Motagua y Marathón tiene una alta
2 de 18

Joseph Rosales finalmente saldría del Minnesota United FC y se iría al Austin FC de la MLS, así lo anunció el periodista estadounidense Tom Bogert.
Fichajes Honduras: Olimpia le quita jugador a Motagua y Marathón tiene una alta
3 de 18

Gaspar Altamirano, volante argentino, quien no sumó muchos minutos con el Olancho FC, es la segunda baja confirmada de Potros. Pese a su bajo rendimiento, interesa al Juticalpa y Génesis PN.
Fichajes Honduras: Olimpia le quita jugador a Motagua y Marathón tiene una alta
4 de 18

Diego Vázquez es el actual director técnico del Marquense de Guatemala, pero Olancho FC busca los servicios del seis veces campeón de la Liga Nacional de Honduras con el Motagua.
Fichajes Honduras: Olimpia le quita jugador a Motagua y Marathón tiene una alta
5 de 18

Jonathan Rubio reveló que sueña con regresar al fútbol de Europa, pero confirmó que tiene contrato con Petro Atlético y no se mueve del balompié africano.
Fichajes Honduras: Olimpia le quita jugador a Motagua y Marathón tiene una alta
6 de 18

El atacante Dereck Moncada fue comprado por el Club Necaxa y firmará un contrato por cuatro años con la institución de la Liga MX.
Fichajes Honduras: Olimpia le quita jugador a Motagua y Marathón tiene una alta
7 de 18

Sin embargo, el extremo no se incorporará de inmediato al equipo de Aguascalientes, ya que que estará a préstamo durante seis meses en el Club Deportivo La Equidad, conjunto que milita en la primera división del fútbol colombiano, pero ahora conocido como el Internacional de Bogotá.
Fichajes Honduras: Olimpia le quita jugador a Motagua y Marathón tiene una alta
8 de 18

Cristian Manaiza, exjugador del Vida, Lone y el Juticalpa FC, se unió a las filas del Estrella Roja de Danlí, equipo que ganó el torneo Apertura en el Ascenso.
Fichajes Honduras: Olimpia le quita jugador a Motagua y Marathón tiene una alta
9 de 18

Oliver Morazán se quedó sin contrato tras su paso por el Génesis PN del departamento de La Paz.
Fichajes Honduras: Olimpia le quita jugador a Motagua y Marathón tiene una alta
10 de 18

Esaú Flores es otra baja confirmada en el Génesis PN. El guardián no sigue en el equipo que dirige el portugués Fernando Mira.
Fichajes Honduras: Olimpia le quita jugador a Motagua y Marathón tiene una alta
11 de 18

Tras su paso por el Independiente de Siguatepeque, Ricardo Majano es el nuevo guardián de los Cuervos de San Luis, Santa Bárbara. El portero es oriundo de Villanueva y tiene 27 años de edad.
Fichajes Honduras: Olimpia le quita jugador a Motagua y Marathón tiene una alta
12 de 18

El defensor central Ismael Santos es otra de las bajas confirmadas del Génesis PN para el torneo Clausura 2026.
Fichajes Honduras: Olimpia le quita jugador a Motagua y Marathón tiene una alta
13 de 18

Mario Martínez quedó como agente libre, pero el Platense de Puerto Cortés le sigue de cerca los pasos para encarar el Clausura 2026.
Fichajes Honduras: Olimpia le quita jugador a Motagua y Marathón tiene una alta
14 de 18

Walter "Colocho" Martínez se olvida del Victoria para convertirse en nuevo refuerzo del Génesis PN.
Fichajes Honduras: Olimpia le quita jugador a Motagua y Marathón tiene una alta
15 de 18

El Génesis PN también puso sus ojos en el lateral derecho Wisdom Quaye. El ex Real España podría mudarse de ciudad.
Fichajes Honduras: Olimpia le quita jugador a Motagua y Marathón tiene una alta
16 de 18

El habilidoso volante Axel Alvarado finalizó su préstamo con el CD Choloma. El mediocampista regresa a Marathón para el Clausura 2026. Tiene dos años de contrato.
Fichajes Honduras: Olimpia le quita jugador a Motagua y Marathón tiene una alta
17 de 18

Óscar Loreto Barrios es otro de los jugadores que estaban cedidos por Marathón. El defensor central regresa al Marathón para el Clausura 2026.
Fichajes Honduras: Olimpia le quita jugador a Motagua y Marathón tiene una alta
18 de 18

Tomás Rodríguez se convertiría en nuevo fichaje del Olimpia de Eduardo Espinel. El panameño llegaría procedente del Monagas de Venezuela. Anteriormente, Motagua estaba interesado en su fichaje.
Cargar más fotos