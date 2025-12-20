Fichajes Honduras: Olimpia le quita jugador a Motagua y Marathón tiene una alta

El mercado de fichajes de Honduras se ha comenzado a mover, Olimpia ya empezó a hacer sus movimientos y tiene el reemplazo de Dereck Moncada
Joseph Rosales finalmente saldría del Minnesota United FC y se iría al Austin FC de la MLS, así lo anunció el periodista estadounidense Tom Bogert.
Gaspar Altamirano, volante argentino, quien no sumó muchos minutos con el Olancho FC, es la segunda baja confirmada de Potros. Pese a su bajo rendimiento, interesa al Juticalpa y Génesis PN.
Diego Vázquez es el actual director técnico del Marquense de Guatemala, pero Olancho FC busca los servicios del seis veces campeón de la Liga Nacional de Honduras con el Motagua.
Jonathan Rubio reveló que sueña con regresar al fútbol de Europa, pero confirmó que tiene contrato con Petro Atlético y no se mueve del balompié africano.
El atacante Dereck Moncada fue comprado por el Club Necaxa y firmará un contrato por cuatro años con la institución de la Liga MX.
Sin embargo, el extremo no se incorporará de inmediato al equipo de Aguascalientes, ya que que estará a préstamo durante seis meses en el Club Deportivo La Equidad, conjunto que milita en la primera división del fútbol colombiano, pero ahora conocido como el Internacional de Bogotá.
Cristian Manaiza, exjugador del Vida, Lone y el Juticalpa FC, se unió a las filas del Estrella Roja de Danlí, equipo que ganó el torneo Apertura en el Ascenso.
Oliver Morazán se quedó sin contrato tras su paso por el Génesis PN del departamento de La Paz.
Esaú Flores es otra baja confirmada en el Génesis PN. El guardián no sigue en el equipo que dirige el portugués Fernando Mira.
Tras su paso por el Independiente de Siguatepeque, Ricardo Majano es el nuevo guardián de los Cuervos de San Luis, Santa Bárbara. El portero es oriundo de Villanueva y tiene 27 años de edad.
El defensor central Ismael Santos es otra de las bajas confirmadas del Génesis PN para el torneo Clausura 2026.
Mario Martínez quedó como agente libre, pero el Platense de Puerto Cortés le sigue de cerca los pasos para encarar el Clausura 2026.
Walter "Colocho" Martínez se olvida del Victoria para convertirse en nuevo refuerzo del Génesis PN.
El Génesis PN también puso sus ojos en el lateral derecho Wisdom Quaye. El ex Real España podría mudarse de ciudad.
El habilidoso volante Axel Alvarado finalizó su préstamo con el CD Choloma. El mediocampista regresa a Marathón para el Clausura 2026. Tiene dos años de contrato.
Óscar Loreto Barrios es otro de los jugadores que estaban cedidos por Marathón. El defensor central regresa al Marathón para el Clausura 2026.
Tomás Rodríguez se convertiría en nuevo fichaje del Olimpia de Eduardo Espinel. El panameño llegaría procedente del Monagas de Venezuela. Anteriormente, Motagua estaba interesado en su fichaje.