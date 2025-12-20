  1. Inicio
Pichichi de LaLiga de España: Kylian Mbappé se aleja en la cima

La tabla de goleadores de LaLiga de España se sigue moviendo y el francés Kylian Mbappé sigue aumentando su ventaja

  • Actualizado: 20 de diciembre de 2025 a las 17:57
La tabla de goleadores de LaLiga de España se sigue moviendo y el francés Kylian Mbappé sigue aumentando su ventaja
19. Vinicius (Real Madrid) -- Jugó ante el Sevilla, pero se fue sin marcar. El brasileño lleva 5 goles.
18. Antonie Griezmann (Atlético de Madrid) -- El francés juega este domingo ante el Girona. Lleva acumulado 5 tantos.
17. Pere Milla (Espanyol) -- Aún no juega en esta jornada, pero se mantiene en la lucha con sus 5 anotaciones.
16. Oyarzabal (Real Sociedad) -- El español se fue en blanco en el empate 1-1 ante Levante y se quedó con 5 anotaciones.
15. Hugo Duro (Valencia) -- Es otro de los goleadores que se mantiene en la lista. Lleva 5 goles en lo que va de LaLiga EA Sports.
14. Buchanan (Villarreal) -- El canadiense tiene 5 goles en su cuenta. Su equipo juega este domingo ante Barcelona.
13. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- No estuvo en el partido de este sábado ante el Real Oviedo y se queda con 5 goles.
12. Antony (Real Betis) -- El jugador de Brasil lleva en su cuenta 5 anotaciones. Su equipo juega este domingo ante el Getafe.
11. Raphinha (FC Barcelona) -- El brasieño anotó doblete en la pasada fecha y este domingo espera aumentar su cuenta. Lleva 6 goles.
10. Rafa Mir (Elche) -- Lleva 6 goles y puede aumentar su cuenta en el encuentro de este domingo ante el Rayo Vallecano.
9. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil lleva 6 goles y puede escalar en la tabla de goleadores si marca este domingo ante Villarreal.
8. Etta Eyong (Levante) -- El delantero lleva 6 goles, pero se estanca con esa cantidad, ya que se encuentra con su selección en la Copa de África.
7. Moleiro (Villarreal) -- Lleva también 6 goles y su equipo juega este domingo ante el Barcelona.
6. Cucho Hernández (Real Betis) -- Es otro de los jugadores que tiene en su cuenta 6 goles en lo que va de la Liga Española.
5. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El argentino se ha estancado, pero se mantiene en la pelea con sus 7 anotaciones.
4. Lewandowski (FC Barcelona) -- El delantero polaco se ha quedado sin marcar en los últimos partidos y lleva 8 goles.
3. Muriqi (Mallorca) -- No anotó ante el Valencia y se mantiene con 9 anotaciones. Es una de las sorpresas en el top.
2. Ferran Torres (FC Barcelona) -- El espanyol ha sorprendido también y es el más cercano perseguidor a Mbappé. Lleva 11 goles en lo que va de LaLiga.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El francés no falló desde el punto penal y marcó este sábado ante el Sevilla. Aumentó su ventaja en la pelea por el 'Pichichi' y alcanzó los 17 goles, seis más que su más cercano perseguidor.
Así marcha la tabla de goleadores en la Liga Española tras el inicio de la jornada 17. Foto Marca
