La pequeña Mabelyn Rodríguez fue atropellada tras salir a esperar el bus de su madre

Una niña de apenas tres años de edad falleció en las últimas horas tras ser atropellada por un bus interurbano a la altura del puente Jalán, en el municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazán. Aquí los detalles de lo ocurrido:
La pequeña de tres años fue identificada como Mabelyn Rodríguez, según confirmaron personas cercanas a la familia.
De acuerdo con versiones, la niña salió de su vivienda y al observar una unidad de transporte se dirigió hacia ella, al creer que en el bus se trasladaba su madre.
Vecinos del sector señalaron que la menor habría salido de manera repentina y se cruzó en la vía justo cuando circulaba el autobús, lo que el conductor no logró evitar.
Tras el impacto, la niña fue trasladada de emergencia al Hospital Bautista de la zona para recibir atención médica.
Sin embargo, personal del centro asistencial confirmó posteriormente a los padres que la menor ya no presentaba signos vitales.
Luego del hecho, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se presentaron en el hospital tras recibir la denuncia sobre la muerte de la niña.
En un inicio, se informó que el cuerpo sería trasladado a la morgue de Tegucigalpa para la realización de la autopsia correspondiente.
No obstante, los padres de familia, acompañados por un grupo de mototaxistas, compañeros de trabajo del padre de la menor, se opusieron a esta medida, por lo que el cuerpo fue entregado en el hospital.
La muerte de Mabelyn Rodríguez ha generado consternación entre vecinos y usuarios en redes sociales, quienes han expresado mensajes de dolor y solidaridad hacia la familia. "Ay, mi niña, no lo puedo creer, que ya no estés con nosotros. Te amo mucho, mi princesa", comentó un familiar.