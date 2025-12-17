  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

La pequeña Mabelyn Rodríguez fue atropellada tras salir a esperar el bus de su madre

Con la intención de recibir a su madre al bajarse del bus, la pequeña Mabelyn salió corriendo a buscarla; la menor salió despistada y este la atropelló en Guaimaca

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 11:15
La pequeña Mabelyn Rodríguez fue atropellada tras salir a esperar el bus de su madre
1 de 10

Una niña de apenas tres años de edad falleció en las últimas horas tras ser atropellada por un bus interurbano a la altura del puente Jalán, en el municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazán. Aquí los detalles de lo ocurrido:

Foto: Redes sociales
La pequeña Mabelyn Rodríguez fue atropellada tras salir a esperar el bus de su madre
2 de 10

La pequeña de tres años fue identificada como Mabelyn Rodríguez, según confirmaron personas cercanas a la familia.

 Foto: Redes sociales
La pequeña Mabelyn Rodríguez fue atropellada tras salir a esperar el bus de su madre
3 de 10

De acuerdo con versiones, la niña salió de su vivienda y al observar una unidad de transporte se dirigió hacia ella, al creer que en el bus se trasladaba su madre.

 Foto: Redes sociales
La pequeña Mabelyn Rodríguez fue atropellada tras salir a esperar el bus de su madre
4 de 10

Vecinos del sector señalaron que la menor habría salido de manera repentina y se cruzó en la vía justo cuando circulaba el autobús, lo que el conductor no logró evitar.

 Foto: Redes sociales
La pequeña Mabelyn Rodríguez fue atropellada tras salir a esperar el bus de su madre
5 de 10

Tras el impacto, la niña fue trasladada de emergencia al Hospital Bautista de la zona para recibir atención médica.

 Foto: Redes sociales
La pequeña Mabelyn Rodríguez fue atropellada tras salir a esperar el bus de su madre
6 de 10

Sin embargo, personal del centro asistencial confirmó posteriormente a los padres que la menor ya no presentaba signos vitales.

 Foto: Redes sociales
La pequeña Mabelyn Rodríguez fue atropellada tras salir a esperar el bus de su madre
7 de 10

Luego del hecho, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se presentaron en el hospital tras recibir la denuncia sobre la muerte de la niña.

 Foto: Redes sociales
La pequeña Mabelyn Rodríguez fue atropellada tras salir a esperar el bus de su madre
8 de 10

En un inicio, se informó que el cuerpo sería trasladado a la morgue de Tegucigalpa para la realización de la autopsia correspondiente.

 Foto: Redes sociales
La pequeña Mabelyn Rodríguez fue atropellada tras salir a esperar el bus de su madre
9 de 10

No obstante, los padres de familia, acompañados por un grupo de mototaxistas, compañeros de trabajo del padre de la menor, se opusieron a esta medida, por lo que el cuerpo fue entregado en el hospital.

 Foto: Redes sociales
La pequeña Mabelyn Rodríguez fue atropellada tras salir a esperar el bus de su madre
10 de 10

La muerte de Mabelyn Rodríguez ha generado consternación entre vecinos y usuarios en redes sociales, quienes han expresado mensajes de dolor y solidaridad hacia la familia. "Ay, mi niña, no lo puedo creer, que ya no estés con nosotros. Te amo mucho, mi princesa", comentó un familiar.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos