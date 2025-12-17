  1. Inicio
Manuel Martínez, el joven asesinado en un billar de Baracoa, Cortés

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 11:03
Manuel Martínez, el joven asesinado en un billar de Baracoa, Cortés
Las autoridades identificaron como Manuel Martínez al hombre que fue asesinado en el interior de un billar la noche del pasado martes en Cortés.

De acuerdo con versiones preliminares, Manuel se encontraba dentro del establecimiento cuando sujetos armados ingresaron y, sin mediar palabra, le dispararon.

El joven cayó al suelo tras recibir varios impactos de bala. El hecho violento ocurrió de manera repentina.

Varias personas se encontraban en el lugar y, tras las detonaciones, intentaron buscar refugio, mientras el cuerpo de Manuel yacía en el suelo.

Tras el atentado, Manuel quedó gravemente herido, y aunque sus familiares intentaron auxiliarlo, no lograron salvarle la vida.

El joven fue trasladado a un centro asistencial, pero durante el trayecto se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena del crimen, acordonaron el lugar e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con el crimen de Manuel, mientras que su familia exigió justicia por el asesinato.

Se conoció que el joven se encontraba junto a unos conocidos en el billar, ubicado cerca de un puente. En ese momento no había muchas personas en las calles debido a las lluvias.

Hasta ahora se desconoce la edad de Manuel Martínez y a qué se dedicaba. En una fotografía difundida se le observa con una gorra, una camisa negra y un arete en una de sus orejas.

