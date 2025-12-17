  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Lelis Juárez, víctima que murió tras volcamiento de bus en Intibucá

La joven Lelis Juárez perdió la vida junto a una niña de 10 años, luego de que el bus en el que se trasladaban se volcara y cayera a una hondonada, provocando su muerte

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 07:00
Lelis Juárez, víctima que murió tras volcamiento de bus en Intibucá
1 de 10

Como Lelis Griselia Juárez Rodríguez fue identificada una de las dos víctimas mortales que dejó el fatal accidente de bus registrado la tarde del martes 16 de diciembre, a la altura de la comunidad de San José, en Intibucá. Aquí los detalles:

 Foto: redes sociales
Lelis Juárez, víctima que murió tras volcamiento de bus en Intibucá
2 de 10

Juárez Rodríguez, de 27 años de edad, perdió la vida junto a la pequeña Carla Monserrat Melgar de Andino 10 años, de edad. Al menos 21 personas resultaron heridas.

 Foto: redes sociales
Lelis Juárez, víctima que murió tras volcamiento de bus en Intibucá
3 de 10

De acuerdo con el relato de personas que viajaban a bordo del bus de la ruta La Esperanza-San Pedro Sula, la unidad sufrió un despiste, por lo que cayó en una hondonada.

 Foto: redes sociales
Lelis Juárez, víctima que murió tras volcamiento de bus en Intibucá
4 de 10

Lamentablemente, Lelis Juárez murió en el lugar del accidente, mientras las víctimas heridas eran sacadas por los socorristas.

 Foto: redes sociales
Lelis Juárez, víctima que murió tras volcamiento de bus en Intibucá
5 de 10

Autoridades de socorro se trasladaron hacia la zona para socorrer a las personas heridas. Se maneja que en el autobús viajaban más de 30 personas.

 Foto: redes sociales
Lelis Juárez, víctima que murió tras volcamiento de bus en Intibucá
6 de 10

Aunque inicialmente se mencionó que el accidente fue por un despiste, se espera el reporte oficial de las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

 Foto: redes sociales
Lelis Juárez, víctima que murió tras volcamiento de bus en Intibucá
7 de 10

"Es perro... se fue la dirección del bus", detalló Francisco Antonio, señalando que dos personas, Lelis y la niña de 10 años, fallecieron durante el trágico accidente.

 Foto: redes sociales
Lelis Juárez, víctima que murió tras volcamiento de bus en Intibucá
8 de 10

Personas que transitaban por la zona se sumaron a las autoridades para ayudar a sacar a las víctimas fatales que estaban atrapadas entre los amasijos de hierro de la unidad de transporte.

 Foto: redes sociales
Lelis Juárez, víctima que murió tras volcamiento de bus en Intibucá
9 de 10

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el bus de color amarillo y blanco volcado en una hondonada, mientras varios pasajeros pedían auxilio y trataban de salir del lugar tras el impacto.

 Foto: redes sociales
Lelis Juárez, víctima que murió tras volcamiento de bus en Intibucá
10 de 10

Familiares de Lelis Juárez han lamentado su muerte en redes sociales. 'Ay, mi niña', 'Prima, Dios te tenga en su santa gloria', 'Consuelo a su mami y su familia', '¿Por qué, mi niña? Qué lamentable', son algunos de los mensajes.

 Foto: redes sociales
Cargar más fotos