Lelis Juárez, víctima que murió tras volcamiento de bus en Intibucá

Como Lelis Griselia Juárez Rodríguez fue identificada una de las dos víctimas mortales que dejó el fatal accidente de bus registrado la tarde del martes 16 de diciembre, a la altura de la comunidad de San José, en Intibucá. Aquí los detalles:
Juárez Rodríguez, de 27 años de edad, perdió la vida junto a la pequeña Carla Monserrat Melgar de Andino 10 años, de edad. Al menos 21 personas resultaron heridas.
De acuerdo con el relato de personas que viajaban a bordo del bus de la ruta La Esperanza-San Pedro Sula, la unidad sufrió un despiste, por lo que cayó en una hondonada.
Lamentablemente, Lelis Juárez murió en el lugar del accidente, mientras las víctimas heridas eran sacadas por los socorristas.
Autoridades de socorro se trasladaron hacia la zona para socorrer a las personas heridas. Se maneja que en el autobús viajaban más de 30 personas.
Aunque inicialmente se mencionó que el accidente fue por un despiste, se espera el reporte oficial de las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
"Es perro... se fue la dirección del bus", detalló Francisco Antonio, señalando que dos personas, Lelis y la niña de 10 años, fallecieron durante el trágico accidente.
Personas que transitaban por la zona se sumaron a las autoridades para ayudar a sacar a las víctimas fatales que estaban atrapadas entre los amasijos de hierro de la unidad de transporte.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran el bus de color amarillo y blanco volcado en una hondonada, mientras varios pasajeros pedían auxilio y trataban de salir del lugar tras el impacto.
Familiares de Lelis Juárez han lamentado su muerte en redes sociales. 'Ay, mi niña', 'Prima, Dios te tenga en su santa gloria', 'Consuelo a su mami y su familia', '¿Por qué, mi niña? Qué lamentable', son algunos de los mensajes.