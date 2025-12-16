  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Mujer perdió la vida tras choque entre rapidito y camión en SPS; hay al menos 15 heridos

El percance ocurrió este martes en la 7 Calle, 6 Avenida, cuando un vehículo de transporte público y un pickup impactaron, tras presunto exceso de velocidad

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 20:19
Mujer perdió la vida tras choque entre rapidito y camión en SPS; hay al menos 15 heridos
1 de 10

Un fatal choque entre un bus rapidito y un camión registrado este martes a la altura del barrio Guamilito, en San Pedro Sula, dejó como saldo la muerte de una mujer y alrededor de 15 personas heridas. ¿Quién era la víctima mortal? Aquí los detalles.

Foto: redes sociales
Mujer perdió la vida tras choque entre rapidito y camión en SPS; hay al menos 15 heridos
2 de 10

La tragedia ocurrió aproximadamente a la 6:30 de la tarde, específicamente en el semáforo de la 7 calle, entre la 6 avenida y la 7 calle.

Foto: redes sociales
Mujer perdió la vida tras choque entre rapidito y camión en SPS; hay al menos 15 heridos
3 de 10

De acuerdo con el relato de testigos, un rapidito de la ruta Choloma-SPS y un vehículo tipo Pick Up impactaron, generando la caída de postes eléctricos de la zona.

Foto: redes sociales
Mujer perdió la vida tras choque entre rapidito y camión en SPS; hay al menos 15 heridos
4 de 10

Tras el fatal impacto, una mujer identificada como Daniela Rubio Martínez, de 35 años, perdió la vida casi de manera instantánea, mientras que al menos 15 pasajeros resultaron lesionados.

Foto: redes sociales
Mujer perdió la vida tras choque entre rapidito y camión en SPS; hay al menos 15 heridos
5 de 10

Al lugar de los hechos llegaron agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para acordonar la escena y realizar las indagaciones del accidente. También se apersonaron socorristas para asistir a los heridos.

Foto: redes sociales
Mujer perdió la vida tras choque entre rapidito y camión en SPS; hay al menos 15 heridos
6 de 10

Un hijo de la víctima llegó a la escena y entre lágrimas relató que su madre se dirigía a su casa en la colonia San Carlos, en Choloma cuando ocurrió la tragedia. Agregó que salió para realizar diligencias al mercado, sin imaginar que no regresaría.

Foto: redes sociales
Mujer perdió la vida tras choque entre rapidito y camión en SPS; hay al menos 15 heridos
7 de 10

La mujer iba acompañada de tres de sus hijos y su esposo, quienes resultaron heridos y fueron trasladados en ambulancias al hospital Mario Rivas para recibir atención médica.

 Foto: redes sociales
Mujer perdió la vida tras choque entre rapidito y camión en SPS; hay al menos 15 heridos
8 de 10

Hasta el momento, no se han dado a conocer los nombres de los otros pasajeros afectados, aunque varias de las personas heridas presentan lesiones graves y están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad.

 Foto: redes sociales
Mujer perdió la vida tras choque entre rapidito y camión en SPS; hay al menos 15 heridos
9 de 10

Testigos del hecho aseguran que el conductor del bus, que cubre la ruta Choloma-SPS, conducía a exceso de velocidad y se habría pasado el semáforo en rojo, lo que provocó la colisión. No obstante, la versión aún está en investigación por las autoridades de tránsito y policiales.

 Foto: redes sociales
Mujer perdió la vida tras choque entre rapidito y camión en SPS; hay al menos 15 heridos
10 de 10

La escena quedó llena de escombros, cables caídos y restos de la estructura de los vehículos involucrados, por lo que agentes de la Policía Nacional y de tránsito cerraron la vía para realizar las diligencias correspondientes.

 Foto: redes sociales
Cargar más fotos