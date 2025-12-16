Mujer perdió la vida tras choque entre rapidito y camión en SPS; hay al menos 15 heridos

Un fatal choque entre un bus rapidito y un camión registrado este martes a la altura del barrio Guamilito, en San Pedro Sula, dejó como saldo la muerte de una mujer y alrededor de 15 personas heridas. ¿Quién era la víctima mortal? Aquí los detalles.
La tragedia ocurrió aproximadamente a la 6:30 de la tarde, específicamente en el semáforo de la 7 calle, entre la 6 avenida y la 7 calle.
De acuerdo con el relato de testigos, un rapidito de la ruta Choloma-SPS y un vehículo tipo Pick Up impactaron, generando la caída de postes eléctricos de la zona.
Tras el fatal impacto, una mujer identificada como Daniela Rubio Martínez, de 35 años, perdió la vida casi de manera instantánea, mientras que al menos 15 pasajeros resultaron lesionados.
Al lugar de los hechos llegaron agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para acordonar la escena y realizar las indagaciones del accidente. También se apersonaron socorristas para asistir a los heridos.
Un hijo de la víctima llegó a la escena y entre lágrimas relató que su madre se dirigía a su casa en la colonia San Carlos, en Choloma cuando ocurrió la tragedia. Agregó que salió para realizar diligencias al mercado, sin imaginar que no regresaría.
La mujer iba acompañada de tres de sus hijos y su esposo, quienes resultaron heridos y fueron trasladados en ambulancias al hospital Mario Rivas para recibir atención médica.
Hasta el momento, no se han dado a conocer los nombres de los otros pasajeros afectados, aunque varias de las personas heridas presentan lesiones graves y están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad.
Testigos del hecho aseguran que el conductor del bus, que cubre la ruta Choloma-SPS, conducía a exceso de velocidad y se habría pasado el semáforo en rojo, lo que provocó la colisión. No obstante, la versión aún está en investigación por las autoridades de tránsito y policiales.
La escena quedó llena de escombros, cables caídos y restos de la estructura de los vehículos involucrados, por lo que agentes de la Policía Nacional y de tránsito cerraron la vía para realizar las diligencias correspondientes.