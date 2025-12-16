  1. Inicio
Identifican a pasajeros heridos tras fatal accidente en Intibucá

Las autoridades proporcionaron un listado de las personas heridas, tras un fatal accidente que se registró en la comunidad de San José, en Intibucá

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 16:00
Este martes 16 de diciembre se registró un fatal accidente en la comunidad de San José, Intibucá, que dejó como saldo preliminar a dos personas muertas, entre ellas una niña, y también alrededor de 21 personas heridas. A continuación el listado de afectados.

 Foto: redes sociales
Según el reporte preliminar de las autoridades, los heridos son: 1. Bertha Lilian Alvarado de 70 años. 2. Julia Mavel Aguilar 28 años de edad. 3. Alis Yulieth Umanzor Aguilar de 4 años. 4. Alis Anyeli Mavel Umanzor de 6 años.

 Foto: redes sociales
5. Tito Moisés Martínez de 26 años. 6. Mario Jareth Umanzor de 11 años. 7. Estefany Sorto de 8 años. María Elia Guardado de 59 años. 9. Blanca Josiver Reyes (embarazada). 10. Andrea Yamileth Rodríguez Hernández de 19 años.

 Foto: redes sociales
11. Manuel Edgardo de 21 años. 12. Erik Raúl López de 23 años. 13. Kenia Carolina Andino de 36 años. 14. Alisson Adriana Martínez de 11 años. 15. Willy Rolando Vásquez Martínez de 13 años.

Foto: redes sociales
16. María Celenia MartÍnez Vásquez de 33 años. 17. Dilan Emanuel García Martínez de 4 meses. 18. Carlos Roberto Melgar 37 años. 19. Rafael Lorenzo de 39 años. 20. Julieth Alessandra Melgar Andino de 13 años. 21. Cruz Alexander Mandes Lemuz.

 Foto: redes sociales
De acuerdo con el relato de personas que viajaban a bordo del bus de la ruta La Esperanza-San Pedro Sula, la unidad sufrió un despiste, por lo que cayó en una hondonada.

Foto: redes sociales
Tras el siniestro, autoridades de socorro se trasladaron hacia la zona para socorrer a las personas heridas. Se maneja que en el autobús viajaban más de 30 personas con destino hacia San Pedro Sula.

Foto: redes sociales
Los heridos fueron trasladados en ambulancias hacia centros asistenciales cercanos con la finalidad de que reciban atención médica.

Foto: redes sociales
De momento, el número de muertos se mantiene en dos, según afirmaron pasajeros y personas que ayudaron a sacar a los afectados de autobús volcado.

Foto: redes sociales
Aunque la hipótesis inicial refiere que la causante del accidente fue un despiste, serán las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) quienes darán el informe oficial, tras las respectivas investigaciones sobre el fatal accidente.

Foto: redes sociales
