En fotos: varias personas heridas deja volcamiento de un bus en Jesús de Otoro

Más de 20 personas resultaron heridas tras el volcamiento de un bus la tarde de este martes -16 de diciembre-, en la carretera que conduce de La Esperanza hacia Jesús de Otoro, en Intibucá. Se reportan al menos dos muertes. Aquí los detalles del accidente.
La tarde de este martes -16 de diciembre- un bus con varios pasajeros se volcó hacia una hondonada, dejando varias personas heridas y al menos dos fallecidas.
De manera preliminar se informó que el bus habría sufrido fallas mecánicas, lo que provocó que perdiera la dirección, se volcara y cayera a una hondonada. Esta información no ha sido confirmada por las autoridades.
En los videos difundidos en redes sociales se observa el bus volcado en una hondonada, así como varias personas pidiendo ayuda y tratando de salir del lugar.
"Es perro... se fue la dirección del bus", detalló Francisco Antonio, señalando que dos personas fallecieron durante el trágico accidente.
Unidades de socorro se desplazaron al lugar para asistir a las víctimas, muchas de las cuales fueron evacuadas en camillas.
Según un testigo del hecho, el bus iba lleno de pasajeros y se dirigía hacia San Pedro Sula. Los heridos fueron trasladados de emergencia al centro asistencial más cercano.
Personas que pasaban por la zona se bajaron de sus vehículos para poder ayudar a sacar a las víctimas.
Hasta el momento se desconocen las identidades de las personas heridas, así como de quienes perdieron la vida en el accidente.
Momento en que ciudadanos intentaban ayudar a las víctimas heridas.