En fotos: varias personas heridas deja volcamiento de un bus en Jesús de Otoro

Varias personas heridas y al menos dos muertas deja accidente de bus en la carretera que conduce de La Esperanza hacia Jesús de Otoro, en Intibucá.

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 14:25
1 de 10

Más de 20 personas resultaron heridas tras el volcamiento de un bus la tarde de este martes -16 de diciembre-, en la carretera que conduce de La Esperanza hacia Jesús de Otoro, en Intibucá. Se reportan al menos dos muertes. Aquí los detalles del accidente.

 Foto: Redes sociales
2 de 10

La tarde de este martes -16 de diciembre- un bus con varios pasajeros se volcó hacia una hondonada, dejando varias personas heridas y al menos dos fallecidas.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

De manera preliminar se informó que el bus habría sufrido fallas mecánicas, lo que provocó que perdiera la dirección, se volcara y cayera a una hondonada. Esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

En los videos difundidos en redes sociales se observa el bus volcado en una hondonada, así como varias personas pidiendo ayuda y tratando de salir del lugar.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

"Es perro... se fue la dirección del bus", detalló Francisco Antonio, señalando que dos personas fallecieron durante el trágico accidente.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

Unidades de socorro se desplazaron al lugar para asistir a las víctimas, muchas de las cuales fueron evacuadas en camillas.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

Según un testigo del hecho, el bus iba lleno de pasajeros y se dirigía hacia San Pedro Sula. Los heridos fueron trasladados de emergencia al centro asistencial más cercano.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

Personas que pasaban por la zona se bajaron de sus vehículos para poder ayudar a sacar a las víctimas.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

Hasta el momento se desconocen las identidades de las personas heridas, así como de quienes perdieron la vida en el accidente.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

Momento en que ciudadanos intentaban ayudar a las víctimas heridas.

 Foto: Redes sociales
