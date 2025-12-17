Pólvora, juguetes y adornos: hondureños comienzan a visitar los mercados por las fiestas de fin de año

Los mercados continúan siendo la mejor opción para quienes necesitan adquirir productos con un presupuesto limitado. En esta temporada de fin de año, los vendedores ya están preparados para recibir a los clientes.
Para quienes mantienen la tradición de colocar nacimientos debajo del árbol, en los mercados pueden encontrarse diversas figuras y adornos, una costumbre que prevalece pese al paso de los años.
Los más pequeños del hogar también son protagonistas en estos comercios, ya que los padres de familia pueden encontrar desde peluches hasta juguetes a precios accesibles.
La Navidad está presente en cada rincón de los mercados, con figuras de Santa Claus de distintos tamaños que adornan los puestos y las vitrinas.
Quienes disfrutan vestir algo diferente durante estas fechas, como suéteres o disfraces, también pueden encontrar una variedad de opciones en las tiendas del mercado.
La pólvora, uno de los productos tradicionales de la temporada, tampoco puede faltar. En los mercados ya existen varios puntos de venta, siempre con el llamado a tomar las debidas precauciones.
Los niños, considerados el tesoro de los hogares, son de los más entusiasmados durante las visitas al mercado, donde hay juguetes que se ajustan al presupuesto de los padres de familia.
Adornos para el árbol, luces navideñas, alimentos y todo tipo de decoración forman parte de la oferta con la que los mercados se han equipado para atender a los compradores.
El tradicional “Niño Jesús” o su representación es uno de los artículos más buscados durante esta temporada, especialmente por quienes conservan esta tradición.
De esta manera, los hondureños comienzan a recorrer los mercados en busca de ropa, alimentos y diversos productos alusivos a las fiestas navideñas.