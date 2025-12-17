  1. Inicio
Entre ropa nueva y usada: hondureños buscan los estrenos de fin de año en los mercados

Desde ropa nueva hasta usada, los hondureños ya comienzan a visitar los mercados de la capital en busca de los estrenos para las fiestas de fin de año. Así se vive el ambiente

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 11:57
Durante la temporada de fin de año, el ambiente en los mercados cambia y se llena de un movimiento especial. Estos lugares reciben a cientos de hondureños que llegan en busca de diferentes productos para celebrar la Navidad y el inicio de un nuevo año.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Con mucho o poco presupuesto, las tiendas del mercado de Comayagüela ya cuentan con mercadería para grandes y pequeños que buscan la ropa con la que celebrarán las fiestas decembrinas.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Quienes deciden no gastar demasiado o cuentan con un presupuesto limitado optan por los famosos bultos, donde la ropa usada se convierte en una alternativa accesible para ahorrar.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Los suéteres navideños no pasan de moda en esta temporada y son varios los puestos que ofrecen coloridos abrigos acordes a la época. Decenas de personas recorren los distintos mercados capitalinos en vísperas de las fiestas navideñas, una de las épocas del año en las que el comercio se reactiva con mayor fuerza.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Pantalones, suéteres, camisas, vestidos y hasta zapatos se ofrecen en los bultos de los mercados, donde madres de familia recorren los pasillos acompañadas de sus hijos.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Otros hondureños prefieren adquirir ropa nueva, aprovechando los precios bajos que suelen encontrarse en los mercados populares.

Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Diciembre es uno de los meses en los que el comercio se dinamiza y los emprendedores aprovechan para aumentar sus ventas. Algunos compradores incluso optan por estrenar desde la ropa interior.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
El calzado tampoco puede faltar en el atuendo de fin de año, por lo que padres, madres e hijos también recorren los mercados en busca de zapatos para estrenar.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Buscar en las tarimas es otra de las mejores opciones, ya que se pueden encontrar productos de buena calidad a precios accesibles.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
La afluencia de personas, en comparación con otros años, es menor. Cabe destacar que Honduras atraviesa una situación difícil debido a las recientes elecciones generales, cuyos resultados aún no se han dado a conocer.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
