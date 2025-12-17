Nacatamales, torrejas y rosquillas en miel: todo listo para la cena navideña

La Navidad, época en la que el olor a nacatamales, torrejas y rosquillas en miel inunda los hogares. Tan solo falta una semana para este día tan ansiado, donde la familia comparte las tradicionales comidas. Así se prepara el mercado capitalino este año.
EL HERALDO realizó este día un recorrido en el mercado de Comayagüela, donde la venta de hoja de nacatamal, condimentos, manteca de cerdo y demás ingredientes para los nacatamales estaba en cada lugar.
Cientos de comerciantes de los principales mercados de la capital registran un incremento en la afluencia de compradores que buscan productos tradicionales para las festividades de fin de año.
Los precios de las hojas de nacatamales varían entre 20 y 40 lempiras el paquete, donde también puedes encontrar los frijolitos blancos, pasas y demás especias.
No importa al puesto de venta que vayas, seguramente encontrarás más de un lugar donde hallarás estos condimentos que los vendedores se han preparado para ofrecer a los mejores precios.
Los vendedores de carne en los mercados invitan a la población a visitar los puntos de venta que cuentan con una gran variedad de precios.
De cerdo y pollo son los tradicionales nacatamales, cuyos precios oscilan entre 70 y 80 lempiras la libra. El pollo, por otro lado, varía entre 120 y 140 lempiras entero. Aquí también puedes encontrar las piernas de cerdo que se preparan al horno.
Otro de los productos más solicitados en estos días es la rapadura de dulce, cuyos precios oscilan entre 45 y 60 lempiras, impulsados por su uso en bebidas y postres típicos de la Navidad.
El precio de las rosquillas ronda los 70 lempiras por paquete de 12 unidades, un postre tradicional que durante las fiestas decembrinas suele servirse acompañado de miel o dulce.
Por su parte, los condimentos empleados en la elaboración de nacatamales —como achiote, consomé de pollo, ajo molido, comino y pimienta negra— mantienen un precio aproximado de 30 lempiras la media libra, que le dan ese característico sabor al nacatamal.
En la temporada de Navidad y Año Nuevo, los característicos platillos como el pollo hornado, los nacatamales y la carne de cerdo son protagonistas en los hogares de los hondureños. Sin embargo, la tradición de las 12 uvas no puede faltar, además de ser un infaltable en la mesa.