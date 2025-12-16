"Defendemos a quien nos defendió”: simpatizantes respaldan a Jorge Aldana junto a sus mascotas

En el octavo día de movilización, simpatizantes del alcalde del Distrito Central y candidato de Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana, realizaron una caravana de vehículos acompañados de sus mascotas para respaldar la exigencia de un escrutinio especial de los resultados electorales en la capital.
Durante la actividad, los participantes portaron carteles con consignas como “voto por voto”, “quien salva vidas merece respeto” y “los animales defendemos a quien nos defendió”.
En medio de la multitud de simpatizantes, Aldana fue captado sosteniendo una de las mascotas que formó parte de esta caravana de apoyo.
Los vehículos circularon decorados con globos y mensajes de apoyo al edil capitalino.
Aldana sostuvo que la protesta se mantiene de forma pacífica y en defensa de la transparencia del proceso electoral.
Señaló que la exigencia busca que cada voto sea respetado y que no existan irregularidades en el conteo.
“No es malo pedir honestidad ni transparencia; en la política queremos ganar a la buena, con los votos del pueblo”, expresó.
El candidato afirmó que su equipo ha identificado inconsistencias en actas, datos y en la transmisión de resultados, por lo que reiteró su llamado a que se revise la totalidad de las actas correspondientes al Distrito Central.
El campamento de protesta fue instalado luego de que Aldana se presentara el martes 9 de diciembre en las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE), donde solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la revisión completa de las actas.
Según el edil, aunque el CNE seleccionó 492 actas para revisión, el proceso debe extenderse a las 2,441 actas del Distrito Central para garantizar certeza y confianza en los resultados electorales.
De acuerdo con la última actualización del CNE, el martes 9 de diciembre, con el 99.67 % de las actas escrutadas en el Distrito Central.
El candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, registra 158,723 votos, mientras que Jorge Aldana suma 158,110, una diferencia de 613 votos.