"Defendemos a quien nos defendió”: simpatizantes respaldan a Jorge Aldana junto a sus mascotas

En el octavo día de protestas, seguidores del alcalde capitalino se movilizaron en vehículos decorados y junto a sus mascotas para exigir "voto por voto"

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 15:18
En el octavo día de movilización, simpatizantes del alcalde del Distrito Central y candidato de Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana, realizaron una caravana de vehículos acompañados de sus mascotas para respaldar la exigencia de un escrutinio especial de los resultados electorales en la capital.

 Foto: Marvin Salgado |EL HERALDO
Durante la actividad, los participantes portaron carteles con consignas como “voto por voto”, “quien salva vidas merece respeto” y “los animales defendemos a quien nos defendió”.

Foto: Marvin Salgado |EL HERALDO
En medio de la multitud de simpatizantes, Aldana fue captado sosteniendo una de las mascotas que formó parte de esta caravana de apoyo.

 Foto: Marvin Salgado |EL HERALDO
Los vehículos circularon decorados con globos y mensajes de apoyo al edil capitalino.

 Foto: Marvin Salgado |EL HERALDO
Aldana sostuvo que la protesta se mantiene de forma pacífica y en defensa de la transparencia del proceso electoral.

Foto: Marvin Salgado |EL HERALDO
Señaló que la exigencia busca que cada voto sea respetado y que no existan irregularidades en el conteo.

Foto: Marvin Salgado |EL HERALDO
“No es malo pedir honestidad ni transparencia; en la política queremos ganar a la buena, con los votos del pueblo”, expresó.

 Foto: Marvin Salgado |EL HERALDO
El candidato afirmó que su equipo ha identificado inconsistencias en actas, datos y en la transmisión de resultados, por lo que reiteró su llamado a que se revise la totalidad de las actas correspondientes al Distrito Central.

 Foto: Marvin Salgado |EL HERALDO
El campamento de protesta fue instalado luego de que Aldana se presentara el martes 9 de diciembre en las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE), donde solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la revisión completa de las actas.

Foto: Marvin Salgado |EL HERALDO
Según el edil, aunque el CNE seleccionó 492 actas para revisión, el proceso debe extenderse a las 2,441 actas del Distrito Central para garantizar certeza y confianza en los resultados electorales.

 Foto: Marvin Salgado |EL HERALDO
De acuerdo con la última actualización del CNE, el martes 9 de diciembre, con el 99.67 % de las actas escrutadas en el Distrito Central.

 Foto: Marvin Salgado |EL HERALDO
El candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, registra 158,723 votos, mientras que Jorge Aldana suma 158,110, una diferencia de 613 votos.

 Foto: Marvin Salgado |EL HERALDO
